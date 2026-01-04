طبيب يحذر من الإفراط في تناول المسكنات: أضرار محتملة على الكلى والكبد والجهاز الهضمي

حذر الدكتور وليد أنور، أستاذ أمراض الباطنية والكلى، من الاستخدام العشوائي للمسكنات، مؤكدًا أن لها العديد من الآثار الضارة التي قد تصيب أكثر من عضو في الجسم، وعلى رأسها الجهاز الهضمي والكلى، وقد تمتد في بعض الحالات إلى الكبد، وذلك وفقًا لنوع المسكن والجرعات المستخدمة.

مجموعة الكورتيزون

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج “أنا وهو وهي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن المسكنات تنقسم إلى نوعين رئيسيين، أولهما مجموعة الكورتيزون وما يندرج تحتها من مسكنات مثل الديكلوفين وغيرها، والنوع الثاني هو الباراسيتامول، مشيرًا إلى أن لكل نوع خصائصه وتأثيراته الجانبية المختلفة.

مشاكل الجهاز الهضمي والكلى

وأكد أستاذ أمراض الباطنية والكلى أن هناك مسكنات تؤثر بشكل واضح على الجهاز الهضمي والكلى، لافتًا إلى أن بعض الأنواع الحديثة لم تعد تقتصر آثارها الضارة على الجهاز الهضمي فقط، بل قد تؤثر أيضًا بشكل مباشر على وظائف الكلى.

أضرار خطيرة على الكبد

وأشار إلى أن الباراسيتامول يُعد أقل تأثيرًا على الكلى مقارنة ببعض المسكنات الأخرى، إلا أن تناوله بجرعات كبيرة أو لفترات طويلة قد يؤدي إلى أضرار خطيرة على الكبد، مشددًا على أنه لا يوجد دواء آمن بنسبة 100%.

مرضى الكلى والكبد

واختتم الدكتور وليد أنور تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تناول المسكنات تحت إشراف طبي، والالتزام بالجرعات المحددة، خاصة لمرضى الكلى والكبد، لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.