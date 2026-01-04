قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
الأهلي يتواصل مع «الجزار» من أجل ضمه خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«رمزي»: الدواء المغشوش بعيد عن الصيدليات.. والشراء «أونلاين» الخطر الحقيقي

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة الرقابة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية تجعل من وصول الدواء المغشوش إلى الصيدليات المرخصة أمرًا شبه مستحيل، في ظل إجراءات تفتيش صارمة وآليات متابعة دقيقة.


وأوضح رمزي أن هيئة الدواء تفرّق بوضوح بين الأدوية المغشوشة وتلك التي يتم سحبها من التداول لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن لكل حالة مسارًا قانونيًا وفنيًا مختلفًا.

 نوعين من المنشورات التنظيمية

 ولفت إلى أن الهيئة تصدر نوعين من المنشورات التنظيمية، أولهما «منشور الغش الدوائي» الخاص بالأدوية غير المشروعة، وثانيهما «منشور السحب» المتعلق بالأدوية المطابقة في الأساس ولكن ثبت وجود خلل في إحدى تشغيلاتها.

منشطات خاصة بالرجال

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس» إلى أن منشورات شهر ديسمبر تضمنت الحالتين، حيث تم ضبط منشطات خاصة بالرجال ونقط أنف معروفة ببيانات وتواريخ غير صحيحة، بالإضافة إلى مستحضر هرموني تبين أن اسم الشركة المدون على عبواته غير مطابق للواقع، فضلًا عن رصد دواء يحتوي على مادة «بانتوبرازول» ببيانات تسجيل غير دقيقة، رغم كونه من الأدوية واسعة الاستخدام لعلاج قرح والتهابات المعدة.

 الأدوية المغشوشة

وأضاف رمزي أن بعض الأدوية المغشوشة يتم تصنيعها داخل مصانع غير مرخصة أو يتم استيرادها من دول غير معتمدة مرجعيًا، مؤكدًا أن الرقابة الدورية المشددة تمنع تسللها إلى الصيدليات الرسمية. 

وشدد على أن أي انحراف في مواصفات الدواء، حتى وإن كان بنسبة 1% فقط، يستوجب سحبه فورًا من السوق، موضحًا أن قرار السحب يقتصر دائمًا على تشغيلة محددة برقم تشغيلي معروف، بينما تظل باقي التشغيلات آمنة وصالحة للاستخدام.

مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة للحصول على الدواء، محذرًا من مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وداعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو ملاحظات تتعلق بالأدوية من خلال الصيدلي أو الجهات المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المرضى.

محفوظ رمزي هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية الصيدليات الدواء المغشوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

ترشيحاتنا

أرشيفية

الإرياني يحذر من محاولات فبركة مشاهد إرهابية للإيحاء بوجود فراغ أمني شرق اليمن

مادورو و زوجته

من هي سيليا فلوريس زوجة مادورو و"المقاتلة الأولى" للاشتراكية الفنزويلية؟

أرشيفية

اليمن.. العليمي يدعو الانتقالي إلى الحوار ويشيد بالدور السعودي في دعم السلام

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد