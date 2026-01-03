بدون أدوية .. حيل مذهلة لعلاج الإمساك المزمن والوقاية منه

يعد الإمساك من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء ويمكن علاجه بادخال بعض التغيرات البسيطة على النظام الغذائي والعادات اليومية.

ووفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم أهم العادات البسيطة التى تساعد في علاج الامساك المزمن والحماية منه.



أدخل تغييرات على نظامك الغذائي

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا ، واحرص على تضمين الفواكه التي تحتوي على السوربيتول مثل التفاح والمشمش والعنب (والزبيب) والتوت والفراولة.

اشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى وتجنب الكحول

قم بزيادة الألياف في نظامك الغذائي تدريجياً

أضف بعض نخالة القمح أو الشوفان أو بذور الكتان إلى نظامك الغذائي

حسّن روتينك في استخدام المرحاض

التزم بوقت ومكان منتظمين، وامنح نفسك وقتاً كافياً لاستخدام المرحاض.

لا تتأخر إذا شعرت برغبة في التبرز ولتسهيل العملية حاول إراحة قدميك على كرسي منخفض أثناء استخدام المرحاض وإذا أمكن، ارفع ركبتيك فوق مستوى وركيك.

فكر في زيادة نشاطك

يمكن أن يساعدك المشي أو الجري يومياً على التبرز بشكل أكثر انتظاماً.

تنبيه هام

استشر الصيدلي للحصول على النصيحة

تحدث إلى الصيدلي إذا لم تُجدِ تغييرات النظام الغذائي ونمط الحياة نفعاً بإمكانه اقتراح مُلين مناسب وهذه أدوية تساعدك على التبرز بشكل أكثر انتظاماً.

معظم الملينات تعمل في غضون 3 أيام ويجب استخدامها لفترة قصيرة فقط.