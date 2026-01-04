قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منظومة رقابية صارمة تحاصر الدواء المغشوش وتؤمّن الصيدليات .. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

في ظل تزايد المخاوف المجتمعية من انتشار الأدوية المغشوشة، تتواصل جهود الدولة لتأمين سوق الدواء وضمان وصول مستحضرات آمنة وفعالة للمواطنين. 

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة الرقابة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية تُعد من أكثر النظم صرامة، بما يجعل وصول الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات المرخصة أمرًا شبه مستحيل، في ظل إجراءات تفتيش دقيقة وآليات متابعة مستمرة تغطي مختلف مراحل تداول الدواء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرمزي مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، حيث استعرض تفاصيل الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة لحماية سوق الدواء والمواطنين.

تمييز واضح بين الغش الدوائي وسحب التشغيلات

وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن هيئة الدواء المصرية تفرّق بشكل حاسم بين الأدوية المغشوشة وتلك التي يتم سحبها من التداول لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن لكل حالة مسارًا قانونيًا وفنيًا مختلفًا، سواء من حيث التحقيق أو الإجراءات المتخذة بحق المنتج.

نوعان من المنشورات التنظيمية

وأشار رمزي إلى أن الهيئة تصدر نوعين من المنشورات التنظيمية؛ أولهما «منشور الغش الدوائي» الذي يختص بالأدوية غير المشروعة أو المجهولة المصدر، وثانيهما «منشور السحب» الذي يتعلق بأدوية مرخصة ثبت وجود خلل في إحدى تشغيلاتها، رغم مطابقتها للمواصفات في الأصل.

منشورات تكشف وقائع متعددة

وكشف رمزي أن منشورات شهر ديسمبر تضمنت الحالتين معًا، حيث تم ضبط منشطات خاصة بالرجال ونقط أنف معروفة ببيانات وتواريخ غير صحيحة، إلى جانب مستحضر هرموني تبيّن أن اسم الشركة المدون على عبواته غير مطابق للواقع.

كما تم رصد دواء يحتوي على مادة «بانتوبرازول» ببيانات تسجيل غير دقيقة، رغم كونه من الأدوية واسعة الاستخدام في علاج قرح والتهابات المعدة.

مصانع غير مرخصة ومصادر استيراد غير معتمدة

وأضاف أن بعض الأدوية المغشوشة يتم تصنيعها داخل مصانع غير مرخصة أو استيرادها من دول غير معتمدة مرجعيًا، إلا أن الرقابة الدورية المشددة التي تنفذها هيئة الدواء تحول دون تسلل هذه المنتجات إلى الصيدليات الرسمية.

سحب فوري عند أي انحراف في المواصفات

وشدد رمزي على أن أي انحراف في مواصفات الدواء يستوجب سحبه فورًا من السوق، موضحًا أن قرارات السحب تقتصر دائمًا على تشغيلة محددة برقم تشغيلي معروف، بينما تظل باقي التشغيلات آمنة وصالحة للاستخدام.

تحذير من شراء الأدوية عبر الإنترنت

واختتم رئيس لجنة التصنيع الدوائي حديثه بالتأكيد على أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة للحصول على الدواء، محذرًا من مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو ملاحظات تتعلق بالأدوية من خلال الصيدلي أو الجهات المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المرضى.

التصنيع الدوائي الأدوية المغشوشة هيئة الدواء المصرية نقابة الصيادلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني

اليوم العالمي للغة "برايل"

اليوم العالمي للغة "برايل".. تمكين للمكفوفين وجسر نحو المعرفة والمساواة

زاهى حواس

مؤسسة زاهى حواس: المرشدون السياحيون سفراء فوق العادة

بالصور

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

تحذير: الجوع الشديد مؤشر على 4 أمراض.. تعرّف عليها

الجوع
الجوع
الجوع

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد