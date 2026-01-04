منظومة رقابية صارمة تحاصر الدواء المغشوش وتؤمّن الصيدليات .. تفاصيل

في ظل تزايد المخاوف المجتمعية من انتشار الأدوية المغشوشة، تتواصل جهود الدولة لتأمين سوق الدواء وضمان وصول مستحضرات آمنة وفعالة للمواطنين.

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة الرقابة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية تُعد من أكثر النظم صرامة، بما يجعل وصول الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات المرخصة أمرًا شبه مستحيل، في ظل إجراءات تفتيش دقيقة وآليات متابعة مستمرة تغطي مختلف مراحل تداول الدواء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرمزي مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، حيث استعرض تفاصيل الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة لحماية سوق الدواء والمواطنين.

تمييز واضح بين الغش الدوائي وسحب التشغيلات

وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن هيئة الدواء المصرية تفرّق بشكل حاسم بين الأدوية المغشوشة وتلك التي يتم سحبها من التداول لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن لكل حالة مسارًا قانونيًا وفنيًا مختلفًا، سواء من حيث التحقيق أو الإجراءات المتخذة بحق المنتج.

نوعان من المنشورات التنظيمية

وأشار رمزي إلى أن الهيئة تصدر نوعين من المنشورات التنظيمية؛ أولهما «منشور الغش الدوائي» الذي يختص بالأدوية غير المشروعة أو المجهولة المصدر، وثانيهما «منشور السحب» الذي يتعلق بأدوية مرخصة ثبت وجود خلل في إحدى تشغيلاتها، رغم مطابقتها للمواصفات في الأصل.

منشورات تكشف وقائع متعددة

وكشف رمزي أن منشورات شهر ديسمبر تضمنت الحالتين معًا، حيث تم ضبط منشطات خاصة بالرجال ونقط أنف معروفة ببيانات وتواريخ غير صحيحة، إلى جانب مستحضر هرموني تبيّن أن اسم الشركة المدون على عبواته غير مطابق للواقع.

كما تم رصد دواء يحتوي على مادة «بانتوبرازول» ببيانات تسجيل غير دقيقة، رغم كونه من الأدوية واسعة الاستخدام في علاج قرح والتهابات المعدة.

مصانع غير مرخصة ومصادر استيراد غير معتمدة

وأضاف أن بعض الأدوية المغشوشة يتم تصنيعها داخل مصانع غير مرخصة أو استيرادها من دول غير معتمدة مرجعيًا، إلا أن الرقابة الدورية المشددة التي تنفذها هيئة الدواء تحول دون تسلل هذه المنتجات إلى الصيدليات الرسمية.

سحب فوري عند أي انحراف في المواصفات

وشدد رمزي على أن أي انحراف في مواصفات الدواء يستوجب سحبه فورًا من السوق، موضحًا أن قرارات السحب تقتصر دائمًا على تشغيلة محددة برقم تشغيلي معروف، بينما تظل باقي التشغيلات آمنة وصالحة للاستخدام.

تحذير من شراء الأدوية عبر الإنترنت

واختتم رئيس لجنة التصنيع الدوائي حديثه بالتأكيد على أن الصيدليات المرخصة هي الجهة الوحيدة الآمنة للحصول على الدواء، محذرًا من مخاطر شراء الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو ملاحظات تتعلق بالأدوية من خلال الصيدلي أو الجهات المختصة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المرضى.