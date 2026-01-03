نقابة الصيادلة: الصيدلية المكان الوحيد الآمن لشراء الدواء

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن هيئة الدواء المصرية تعتمد نظامًا رقابيًا دقيقًا يميّز بوضوح بين الأدوية المغشوشة وتلك التي يتم سحبها لعدم مطابقة المواصفات، موضحًا أن لكل حالة إجراءاتها القانونية والفنية المحددة، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تصدر نوعين من المنشورات، الأول يُعرف بـ"منشور الغش الدوائي"، والنوع الثاني فهو "منشور السحب".

وأشار محفوظ رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن منشورات شهر ديسمبر شملت النوعين معًا، حيث تم ضبط بعض المنشطات الخاصة بالرجال ونقط أنف شهيرة ببيانات وتواريخ خاطئة، إلى جانب مستحضر هرموني تبين أن اسم الشركة المدون على العبوة غير صحيح، وتم رصد دواء يحتوي على مادة "بانتوبرازول" ببيانات تسجيل غير دقيقة، رغم كونه من الأدوية الشائعة لعلاج قرح والتهابات المعدة.

وأضاف محفوظ رمزي، أن بعض الأدوية المغشوشة يتم تصنيعها في مصانع غير مرخصة أو استيرادها من دول غير مرجعية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وصول هذه الأدوية إلى الصيدليات المعتمدة أمر بالغ الصعوبة بسبب التفتيش الدوري الصارم، مشددًا على أن أي اختلاف في مواصفات الدواء ولو بنسبة 1% يستوجب سحبه فورًا، موضحًا أن السحب يقتصر دائمًا على تشغيلة واحدة فقط تحمل رقمًا محددًا، بينما تبقى باقي التشغيلات آمنة ومتداولة.

وتابع: "الصيدلية هي المكان الوحيد الآمن لشراء الدواء، واحذر من مخاطر الشراء عبر الإنترنت والسوشيال ميديا"، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي أعراض جانبية عبر الصيدلية أو الجهات المختصة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.