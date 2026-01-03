وكيل صحة الإسكندرية يتفقد سير العمل داخل مجمع مخازن الأدوية

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل داخل مجمع مخازن الأدوية بمنطقة الحضرة، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على المتابعة الميدانية المستمرة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وحسن استغلال الموارد المتاحة.



شملت الجولة المرور على جميع المخازن داخل مجمع المخازن، والتي تضم مخازن مناطق شرق، وسط، غرب، والجمرك، إلى جانب المخزن الاستراتيجي للأدوية، والمخزن الإقليمي لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير التخزين السليم، وضمان توافر الأدوية بجودة وأمان.

ووجه بدران بسرعة حصر الإمكانات المتوفرة داخل المخازن، وإعداد تصور متكامل لتطويرها ورفع كفاءتها، بما يسهم في دعم احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والجودة في جميع المرافق الفنية.



وفي ختام الجولة، ثمّن وكيل وزارة الصحة الدور الحيوي الذي تقوم به مخازن الأدوية في دعم المنظومة الصحية، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين لضمان سلامة الأدوية وتوافرها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.



وعقب الجولة، عُقد اجتماع موسع مع الإدارات المعنية، جرى خلاله بحث أفضل السبل لتأهيل ورفع كفاءة المخازن، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأكد وكيل الوزارة أن تطوير مخازن الأدوية يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان استقرار المنظومة الصحية، مشددًا على استمرار المديرية في تحديث البنية التحتية وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، دعمًا لحق المواطن في الحصول على دواء آمن وخدمة صحية متميزة.