زيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية تشعل نقاشا واسعا بين مؤيدين ومعارضين.. ما القصة؟
الصين تصعّد لهجتها : الضربات الأمريكية على فنزويلا انتهاك صارخ للقانون الدولي
عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت
تريليون جنيه لتطوير الصحة منذ 2014.. و15 مبادرة رئاسية قدمت 244 مليون خدمة للمواطنين
فرنسا تنتقد اعتقال مادورو.. العملية العسكرية تتعارض مع القانون الدولي
52 ألف نشاط طلابي في عام واحد.. حصاد حافل للجامعات المصرية خلال 2025
الخارجية الروسية تنفي وجود نائبة الرئيس الفنزويلي في البلاد
رئيس الشرطة الفيدرالية البرازيلية: فنزويلا أغلقت حدودها مع البرازيل
سعر الذهب الآن في مصر
قرار رئاسي مرتقب بتعيين 28 عضوا في برلمان 2026.. تفاصيل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
محافظات

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد سير العمل داخل مجمع مخازن الأدوية

جولة لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جولة لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل داخل مجمع مخازن الأدوية بمنطقة الحضرة، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على المتابعة الميدانية المستمرة، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وحسن استغلال الموارد المتاحة.


شملت الجولة المرور على جميع المخازن داخل مجمع المخازن، والتي تضم مخازن مناطق شرق، وسط، غرب، والجمرك، إلى جانب المخزن الاستراتيجي للأدوية، والمخزن الإقليمي لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير التخزين السليم، وضمان توافر الأدوية بجودة وأمان.

ووجه بدران بسرعة حصر الإمكانات المتوفرة داخل المخازن، وإعداد تصور متكامل لتطويرها ورفع كفاءتها، بما يسهم في دعم احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والجودة في جميع المرافق الفنية.


وفي ختام الجولة، ثمّن وكيل وزارة الصحة الدور الحيوي الذي تقوم به مخازن الأدوية في دعم المنظومة الصحية، مشيدًا بالجهود المبذولة من العاملين لضمان سلامة الأدوية وتوافرها، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.


وعقب الجولة، عُقد اجتماع موسع مع الإدارات المعنية، جرى خلاله بحث أفضل السبل لتأهيل ورفع كفاءة المخازن، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وأكد وكيل الوزارة أن تطوير مخازن الأدوية يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان استقرار المنظومة الصحية، مشددًا على استمرار المديرية في تحديث البنية التحتية وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، دعمًا لحق المواطن في الحصول على دواء آمن وخدمة صحية متميزة.

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

ازالة تعدي

الحسينية خلال 2025| 25 مليون جنيه لرصف الشوارع.. وتنفيذ 240 حملة لإزالة الإشغالات

رفع القمامة من مدارس الإسكندرية

لاستعاد المظهر الجمالي للإسكندرية .. رفع 340 طن قمامة من أحياء الثغر

جولة لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد سير العمل داخل مجمع مخازن الأدوية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

