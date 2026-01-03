قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة الإسكندرية تعقد اجتماعًا لدعم منظومة الدواء ولجنة المضادات الحيوية

أحمد بسيوني

عقد مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية الاجتماع الموسع الثالث لكل من لجنة الدواء والعلاجيات المركزية ولجنة المضادات الحيوية، إلى جانب لجنة مقاومة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبحضور دكتور أحمد بحلاق  وكيل المديرية والدكتورة أمنية عبد الحميد مدير ادارة الصيدلة وقيادات الإدارات المعنية بالصيدلة، والطب العلاجي، ومكافحة العدوى، والتموين الدوائي، والتمريض، والمعامل الطبية.


وخلال اجتماع لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، تم استعراض أبرز أنشطة وإنجازات أقسام الصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية التابعة للمديرية، حيث تم تنفيذ 183 محاضرة تثقيف دوائي استفاد منها 1915 مريضًا بالأقسام الداخلية والخارجية، إلى جانب إعداد 132 نشرة وفلاير توعوي خلال الشهر، واعتماد 20 بروتوكولًا علاجيًا بلجان الدواء بمختلف المستشفيات والمراكز.


كما ناقش الاجتماع الأخطاء الدوائية التي تم رصدها والتعامل معها من خلال فرق الصيدلة الإكلينيكية، بالإضافة إلى عرض بروتوكول الألبيومين تمهيدًا لتعميمه على المستشفيات.


وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة طلبيات الأدوية، والمخزون الاستراتيجي، وما تم سداده من قبل الجهات المختلفة، بما يضمن استمرارية توافر الدواء داخل المنشآت الصحية.


وفيما يخص لجنة المضادات الحيوية، تم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام المضادات الحيوية، والتي تضمنت الالتزام باستخدام نماذج التقييد (Restriction Forms)، ونتائج المزارع، ونسب التوثيق الطبي، إلى جانب مناقشة توفير اختبارات E-test لمزارع الكوليستين والفانكوميسين، لضمان دقة النتائج المعملية.


كما ناقش الاجتماع توفير مضاد السيفازولين (فئة الإتاحة) لاستخدامه في الوقاية قبل العمليات الجراحية، وفقًا للبروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية من (فئة التقييد).


وفي ختام الاجتماع، أكد بدران أن المديرية مستمرة في دعم وتطوير منظومة الدواء والمضادات الحيوية، مشددًا على أن تعزيز الصيدلة الإكلينيكية والالتزام بالبروتوكولات العلاجية يمثلان عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على سلامة المرضى ومواجهة ظاهرة مقاومة الميكروبات.
 

