مي عمر تكشف مفاجآت مهمة عن العمل الدرامي القادم لها

أكدت الفنانة مى عمر، أنه بدأت تصوير عملي الدرامي القادم وبعنوان "الست موناليزا"، مشيرة إلى أن أكتر شخصية مأثرة معايا التي قدمتها في مسلسل "أش أش".

وقالت مي عمر، خلال لقاء لها لبرنامج “ليلة فونطاستيك”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن محمد سامي رفض أن أكون موجودة معه في عمله القادم.

وشهدت الحلقة فقرة ترفيهية بعنوان «السؤال والعقاب»، التى يجيب فيها كل طرف على سؤال، وإذا رفض، يقوم الطرف الآخر بتنفيذ عقاب طريف.

وفى هذه الفقرة، رفضت مى عمر الإفصاح عن رصيدها فى البنك، فاضطر محمد سامى لتنفيذ العقاب من خلال أداء رقصة صعيدية باستخدام العصا، ما أضفى جوًا كوميديًا على الحلقة.

كما تحدثت مى عمر ، بعفوية مع أبلة فاهيتا عن ذوقها فى اختيار إطلالاتها، مؤكدة أن التفاصيل الصغيرة تمثل لها أولوية.

وقالت مازحة: «بختار العربية اللى هنزل بيها حسب لون الشنطة، وبناتى زيى بيحبوا البساطة».



