حقيقة عمليات التجميل| مي عمر: ممكن أسلف ساعتي وحلقي لكن زوجي لأ

كشفت الفنانة مي عمر، حقيقة إجرائها عمليات تجميل، مشيرة إلى أن رشاقتها وراؤها سر يتعلق بقلة تناول الطعام.

وأضافت مي عمر، في لقاء مع الدمية أبلة فاهيتا، ببرنامج ليلة فونتستيك، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن :" جسمي طبيعي ولم اعمل عمليات تجميل ورشاقتي بسبب قلة تناول الطعام وممارسة الرياضة".



وتابعت الفنانة مي عمر، أن :"على حسب مين أسلف مقتنياتي الثمينة وممكن أسلف حلقي وساعتي لكن زوجي المخرج محمد سامي لأ".

وشهدت الحلقة فقرة ترفيهية بعنوان «السؤال والعقاب»، التى يجيب فيها كل طرف على سؤال، وإذا رفض، يقوم الطرف الآخر بتنفيذ عقاب طريف. وفى هذه الفقرة، رفضت مى عمر الإفصاح عن رصيدها فى البنك، فاضطر محمد سامى لتنفيذ العقاب من خلال أداء رقصة صعيدية باستخدام العصا، ما أضفى جوًا كوميديًا على الحلقة.

كما تحدثت مى عمر بعفوية مع أبلة فاهيتا عن ذوقها فى اختيار إطلالاتها، مؤكدة أن التفاصيل الصغيرة تمثل لها أولوية، وقالت مازحة: «بختار العربية اللى هنزل بيها حسب لون الشنطة، وبناتى زيى بيحبوا البساطة».