وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون

قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك اليوم الأحد، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي أجواء تسودها روح الفرحة بالمناسبة الوطنية العزيزة، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن خالص اعتزازه بقداسة البابا تواضروس الثاني، مقدمًا خالص التهنئة لجميع المواطنين المصريين المسيحيين في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن أهم ما يميز الشعب المصري بكافة مكوناته هو اللحمة الوطنية، والوحدة التي باتت فطرية، ويحتفظ بها العقل الجمعي المصري، وتشدد عليها القيادة المصرية، حيث يعيش المصريون جميعًا تحت مظلة وطن واحد، ودولة قانون يعيش فيها المواطنون سواسية، لهم نفس الحقوق، وعليهم الواجبات ذاتها.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناسبة عيد الميلاد المجيد عزيزة على قلوبنا جميعًا، إذ نرى فيها احتفالات شعب كامل، يهنئ بعضه بعضًا بكل حب وود، ويحتفل سويًا بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات الوطنية التي باتت تجمع النسيج المصري بكل فئاته ومكوناته، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السياسي لا يترك مناسبة إلأ ويؤكد فيها على ضرورة اللحمة الوطنية، والتماسك المجتمعي، والمواطنة داخل مصر، ذلك أن هذه المزايا الحسنة في أي مجتمع تكفل له الأمن والأمان والتقدم والتنمية، وتحفظ الوطن وأهله ومقدراته، وهو ما يتحقق في مصر على أرض الواقع، حيث مسيرة وحدة وطنية، بقيادة وطنية، وشعب أصيل، وعريق صاحب حضارة وتاريخ مشرف.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية ومنذ قدم التاريخ صاحبة دور وطني عظيم، ظل شاهدًا على وطنيتها وعراقتها عبر عقود، ويستكمل هذا التاريخ المشرف بكل وطنية قداسة البابا تواضروس الثاني، مشددًا على أن هذا الدور محل احترام وتقدير من جميع المصريين، في ظل روابط أخوية ممتدة تربط الشعب المصري كله ببعضه، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر وأهلها نعمة المواطنة، ويرزقها فرحة الأعياد في كل وقت.