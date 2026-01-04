قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
برلمان

وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك اليوم الأحد، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 وفي أجواء تسودها روح الفرحة بالمناسبة الوطنية العزيزة، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن خالص اعتزازه بقداسة البابا تواضروس الثاني، مقدمًا خالص التهنئة لجميع المواطنين المصريين المسيحيين في الداخل والخارج بهذه المناسبة.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن أهم ما يميز الشعب المصري بكافة مكوناته هو اللحمة الوطنية، والوحدة التي باتت فطرية، ويحتفظ بها العقل الجمعي المصري، وتشدد عليها القيادة المصرية، حيث يعيش المصريون جميعًا تحت مظلة وطن واحد، ودولة قانون يعيش فيها المواطنون سواسية، لهم نفس الحقوق، وعليهم الواجبات ذاتها.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناسبة عيد الميلاد المجيد عزيزة على قلوبنا جميعًا، إذ نرى فيها احتفالات شعب كامل، يهنئ بعضه بعضًا بكل حب وود، ويحتفل سويًا بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات الوطنية التي باتت تجمع النسيج المصري بكل فئاته ومكوناته، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السياسي لا يترك مناسبة إلأ ويؤكد فيها على ضرورة اللحمة الوطنية، والتماسك المجتمعي، والمواطنة داخل مصر، ذلك أن هذه المزايا الحسنة في أي مجتمع تكفل له الأمن والأمان والتقدم والتنمية، وتحفظ الوطن وأهله ومقدراته، وهو ما يتحقق في مصر على أرض الواقع، حيث مسيرة وحدة وطنية، بقيادة وطنية، وشعب أصيل، وعريق صاحب حضارة وتاريخ مشرف.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية ومنذ قدم التاريخ صاحبة دور وطني عظيم، ظل شاهدًا على وطنيتها وعراقتها عبر عقود، ويستكمل هذا التاريخ المشرف بكل وطنية قداسة البابا تواضروس الثاني، مشددًا على أن هذا الدور محل احترام وتقدير من جميع المصريين، في ظل روابط أخوية ممتدة تربط الشعب المصري كله ببعضه، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر وأهلها نعمة المواطنة، ويرزقها فرحة الأعياد في كل وقت.

محمود فوزي مجلس النواب البرلمان عيد الميلاد البابا تواضروس

المزيد

