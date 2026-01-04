تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز بكأس عاصمة مصر

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بيراميدز بكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد



خط الدفاع: مصطفى مطاوع، عماد حمدي، محمود شعبان، حمدي مارسيلو.

خط الوسط: أدم رجم، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، وليد علي، رشاد المتولي.

هجوم: محمود ممدوح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أبو جبل، أحمد مصطفى، حسام حسن، علي زعزع، خالد رضا، محمد هلال، أحمد مزهود، ارنولد ايبا، سليم سليمان.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد السلام، فريق مودرن سبورت نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.