الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الحبس 3 سنوات لعاطل بدهب شرع في قـ.تل شخص بدافع الغيرة العاطفية

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بالسجن ثلاث سنوات على عاطل بمدينة دهب، لاتهامه بالشروع في قتل أحد الأشخاص، اعتقادًا بوجود علاقة عاطفية بينه وبين طليقته الأجنبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 3 مايو 2025، عندما ورد إخطار إلى مستشفى دهب يفيد بوصول المواطن أحمد ط. م. ت، 31 سنة، مصابًا بعدة طعنات في الظهر واليد اليسرى. وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى المستشفى، وبسؤال المصاب أكد نشوب مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص، قام خلالها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصاباته.

وأوضح تقرير مستشفى دهب أن المجني عليه يعاني من جروح قطعية شبه نافذة بالظهر بعمق 1.5 سم، وجرح قطعي بالساعد الأيسر بطول 25 سم، ويحتاج إلى علاج أقل من 21 يومًا مع الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهم، وجرى إخطار جهات التحقيق التي أمرت بسرعة ضبطه. وتم إعداد كمين أمني بمنطقة الفنار بمدينة دهب، أسفر عن القبض على المتهم، ويدعى محمود م. ح. أ، 26 سنة. وبتفتيشه عُثر بحوزته على كيس يحتوي على نبات عشبي أخضر من مخدر الهيدرو.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الاعتداء، مبررًا فعلته بوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، بسبب اعتقاده بوجود علاقة عاطفية تربطه بطليقته الأجنبية، كما أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، المدعومة بتفريغ كاميرات المراقبة التي وثقت تفاصيل الحادث، أن المتهم كان زوجًا عرفيًا لإحدى السائحات الإنجليزيات المقيمات بدهب، وأن خلافات زوجية متكررة نشبت بينهما انتهت بالطلاق. وتوافرت معلومات تفيد بارتباط طليقته بعلاقة عاطفية بالمجني عليه، ما أثار حفيظة المتهم ودفعه للاعتقاد بأن المجني عليه كان سببًا مباشرًا في إنهاء علاقته الزوجية.

وأكدت التحريات أن المتهم عقد العزم على الانتقام، وبدأ في مراقبة المجني عليه وتتبع تحركاته، حتى يوم الواقعة، حيث تواصل معه بزعم رغبته في إنهاء الخلاف، وأثناء اللقاء نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء المتهم عليه بسلاح أبيض «». وحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه، إلا أن المتهم فر هاربًا من موقع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1419 لسنة 2025 جنح دهب، وبعرضه على وكيل النائب العام بنويبع محمد تامر، قرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد. وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 862 لسنة 2025 كلي جنايات جنوب سيناء، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

