وزير الطيران يكشف مفاجأة: إلغاء كارت الجوازات للمغادرين لمصر نهاية يناير

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن قرب الانتهاء من تطبيق كارت الجوازات للمسافرين المغادرين مع نهاية شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل إجراءات السفر وتوفير تجربة أكثر راحة وسلاسة للركاب داخل المطارات.

منظومة التأشيرة الإلكترونية

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، شهد استعراض آخر تطورات التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة الإلكترونية المتكاملة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين.

إجراءات التأشيرة الاضطرارية

وأشار وزير الطيران إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا الإجراءات الخاصة بالتأشيرة الاضطرارية، بما يضمن سرعة استخراجها وسهولة الحصول عليها، الأمر الذي من شأنه دعم حركة السياحة الوافدة وزيادة أعداد الزائرين خلال الفترة المقبلة.

وصول آخر حقيبة

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على تحسن خدمات الحقائب داخل المطارات، موضحًا أن أول حقيبة تصل للراكب خلال 20 دقيقة من هبوط الطائرة، بينما لا يتجاوز وصول آخر حقيبة 40 دقيقة.