توك شو

وزير الطيران: المطارات المصرية تشهد كثافات كبيرة.. ودراسات خاصة لتوسعة مطار القاهرة

محمد البدوي

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن المطارات المصرية استقبلت خلال الفترة الماضية أعدادًا كبيرة من الركاب، في ظل الزيادة المستمرة في حركة السفر والسياحة.

 الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة

وأوضح وزير الطيران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي تجاوزت الأرقام القياسية التي كان يعمل بها من قبل، وهو ما يعكس حجم الضغط الكبير على المطار.

خطط التطوير والتوسع

وأضاف أن هناك دراسات خاصة يتم إعدادها حاليًا بشأن مبنى رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، في إطار خطط التطوير والتوسع لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

دعم قطاع السياحة

وأشار وزير الطيران إلى أن مطار مرسى علم الدولي يُدار بنظام الإدارة الخاصة، وذلك ضمن خطة التطوير المستمر للمطارات المصرية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المسافرين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي لدعم قطاع السياحة وتعزيز قدرة المطارات على استيعاب النمو المتزايد في حركة الطيران.

