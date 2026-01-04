شراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات.. خطة حكومية لدعم السياحة

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة تسعى إلى تطوير وتحسين المطارات المصرية بهدف دعم حركة السياحة وزيادة أعداد السائحين، مشيرًا إلى وجود خطة لطرح نحو 11 مطارًا لإدارتها من خلال القطاع الخاص.

بيع أصول المطارات

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة لا تستهدف بيع أصول المطارات، وإنما إسناد إدارتها فقط للقطاع الخاص، لافتًا إلى تقدم أكثر من 62 تحالفًا، من بينها تحالفات ثلاثية، لإدارة المطارات، وسيتم اختيار أفضل العروض وفق معايير دقيقة.

أرقام قياسية غير مسبوقة

وأشار وزير الطيران إلى أن مطار القاهرة الدولي حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة، حيث استقبل نحو 106 آلاف راكب يوميًا، مؤكدًا وجود دراسات خاصة بإنشاء مبنى الركاب رقم 4 لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة السفر.

السياحة في شرم الشيخ ومرسى علم

وفيما يتعلق بحركة السياحة إلى شرم الشيخ ومرسى علم، أوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الشركة المسؤولة عن تطوير مطار مرسى علم، مؤكدًا تسجيل نمو بنسبة 20% في عدد الرحلات السياحية خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وزيادة الإقبال على المقاصد المصرية.