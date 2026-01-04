وزير الطيران المدني: إدارة خاصة للمطارات وليس بيعها.. وطرح 11 مطارًا لتحسين السياحة

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن الدولة تتعامل مع ملف إدارة المطارات المصرية بخطوات مدروسة ومتدرجة، موضحًا أن الحديث يدور حول الإدارة الخاصة للمطارات وليس بيعها أو التفريط في أصولها.

ملكية المطارات

وأوضح وزير الطيران المدني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن هناك توجهًا لطرح نحو 11 مطارًا للإدارة من قبل القطاع الخاص، مشددًا على أن ملكية المطارات ستظل بالكامل للدولة المصرية، بينما يقتصر دور القطاع الخاص على الإدارة والتشغيل فقط.

قدرات وتحالفات قوية

وأضاف أن الدولة لا تبيع أصول المطارات، وإنما تستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات القطاع الخاص في الإدارة الحديثة، خاصة في ظل وجود شركات كبرى تمتلك قدرات وتحالفات قوية في هذا المجال.

جذب المزيد من الحركة السياحية

وأشار الحفني إلى أن الهدف الرئيسي من عملية الطرح هو تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل ودعم قطاع السياحة، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية وزيادة معدلات السفر، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الطيران المدني في مصر.