نائب رئيس قطاع المرافق يتفقد مشروعات البنية التحتية بالعلمين الجديدة.. صور

آية الجارحي

استقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، وذلك خلال زيارة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والأعمال الجارية بمدينة العلمين الجديدة.

وكان يرافقه خلال الجولة كل من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، والمهندس سامي فهمي نائب رئيس الجهاز، والمهندس إيهاب سيف معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد علي، والمهندس محمد المصري مديري التنفيذ، والاستاذ حسن درويش نائب مدير الأمن، إلى جانب مديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أوضح رئيس الجهاز أن نائب رئيس الهيئة استهل الجولة بتفقد محطة الرفع الرئيسية (1)، والتي تُعد أحد العناصر الأساسية بمنظومة الصرف الصحي بالمدينة، حيث تعمل بطاقة استيعابية تبلغ 203,040 م³/يوم، ويتم من خلالها تجميع صرف المدينة من محطات الرفع الفرعية ونقله إلى محطة المعالجة بالمنطقة الجنوبية.

وخلال الزيارة، وجّه المهندس أحمد عمران بضرورة المتابعة الدورية للتشغيل الفعلي للمحطة، والاطمئنان على كفاءة الأنظمة المختلفة، والتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام لمنظومة الصرف الصحي.

وأشار رئيس الجهاز إلى اكتمال منظومة الصرف الصحي والأعمال المدنية بالمحطة بنسبة 100%.

واضاف رئيس الجهاز أن نائب رئيس الهيئة، تفقد محطة الرفع الرئيسية (3)، حيث شدد على ضغط معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال بالموقع، والإسراع في اعتماد تصميم منظومة المسح الجوفي، مع إعداد تقرير أسبوعي لمتابعة تقدم الأعمال الجارية، مؤكدًا الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالمحطة بلغت 24%.

كما شملت الجولة تفقد أعمال المرافق بمنطقة الداون تاون، حيث شدد نائب رئيس الهيئة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالموقع، بما في ذلك أعمال المرافق والكهرباء وأعمال الهاي ماست لإنارة الشوارع، مع ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، لضمان سرعة دخول المنطقة الخدمة طبقًا للمخططات المعتمدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالمنطقة بلغت 90%.

وفي سياق متصل اضاف رئيس الجهاز ان الجوله شملت تفقد خزانات التكديس الجنوبية التي تخدم منطقة أبراج الداون تاون، والمنطقة الصناعية، ومنطقة مارينا (8)، حيث وجّه بالتعجيل بالمرحلة التي تخدم المشروعات الحيوية بالمدينة، واستكمال الأعمال تباعًا بما يتوافق مع احتياجات المدينة من المياه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالخزانات بلغت 66%.

واختُتمت الجولة بتفقد كوبري c3 مع تقاطع مسار القطار السريع، حيث شدد المهندس أحمد عمران على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالكوبري، والبدء في أعمال الطبقة السطحية، والانتهاء من أعمال الإنارة والتشطيبات، مع الاستمرار في ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالكوبري بلغت 93%.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروعات المرافق والبنية التحتية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة خطط التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة.

