بعد نجاحه في الانتخابات.. نائب: الصحة والتعليم أولوية ببرلمان 2026

قال النائب أحمد السيد الأشموني، عضو مجلس النواب، إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بثقة المواطنين وتكليفه بعضوية البرلمان عن حزب حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق الدستوري يعكس إرادة الناخبين ويحمّله مسؤولية كبيرة تجاه أبناء دائرته والشعب المصري.

وأضاف «الأشموني»، في تصريحات أدلى بها عقب تسلمه عضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، أنه سيبذل أقصى جهده ليكون صوتًا معبرًا عن المواطنين تحت قبة البرلمان، والعمل بجدية وإخلاص للدفاع عن قضاياهم ومصالحهم المختلفة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، وعلى رأسها الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية، ستكون في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية إحداث تأثير حقيقي ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد النائب أحمد السيد الأشموني أن مجلس النواب يضع هذه القضايا ضمن أولوياته التشريعية، لافتًا إلى أن المجلس سيعمل على مراجعة وتطوير بعض القوانين القائمة، وإجراء التدخلات التشريعية اللازمة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.