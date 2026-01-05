بعد شكاوى المواطنين..حملة نظافة مكبرة بالعنانية بدمياط

شنت لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، حملة لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة .

في هذا السياق تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع تجمعات القمامة بقرية العنانية بدمياط باجمالى ١٠٥ طن تم رفعهم وذلك من خلال معدات ديوان عام محافظة دمياط.

كما تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، والالتزام بمرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا وذلك للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

وفى حالة وجود اى شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83