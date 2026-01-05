تنفيذ ضوابط سلامة الغذاء وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية على الأغذية بدمياط

عقد اللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد بدمياط ، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات تشديد الرقابة على المحال التجارية وشركات الأغذية، وضمان سلامة المعروض بالأسواق تحقيقا لما جاء به الكتاب الدوري رقم (٣٧٠) الصادر عن وزارة التنمية المحلية .

جاء الاجتماع بحضور طلعت كمال، مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و محمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، و مجدي عبد الكريم، مدير مديرية التموين، و شيماء فهمي، مدير جهاز حماية المستهلك، ورؤساء الوحدات المحلية وممثلي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومجالس المدن، وكافة الجهات التنفيذية المعنية، لتنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق، والمصانع، وشركات تداول وتصنيع الأغذية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين.

كما ناقش الاجتماع إطلاق حملات توعوية موجهة للمواطنين والتجار، تتضمن الإرشادات الواجب اتباعها في تداول الأغذية، والتأكيد على التزام كبرى المحال التجارية بطباعة تعليمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإعلان عنها بشكل واضح داخل مقارها.