رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع
بعد إلغاء الورقية .. طريقة إستخراج شهادة مخالفات للسيارة إلكترونيا
3 إصابات في صفوف المنتخب أمام بنين بكأس أمم إفريقيا
الداخلية السورية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق
النجمة السعودي يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلي
طريقة وسعر استخراج قسيمة زواج من ماكينة السجل المدني
برلمان

الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت”ل عقوبة إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.

ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت” على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

الحبس والغرامة

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

وإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم الإنترنت إتلاف الموقع الحساب الخاص

