قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ماذا يفعل فنجان القهوة بجسمك يوميًا؟

فوائد و أضرار القهوة
فوائد و أضرار القهوة
رشا عوني

لا يخلو يوم أحد منا من فنجان قهوة في الصباح، يعيد الطاقة و النشاط ويمنحك مزاج جيد لاستقبال يومك، و رغم فوائد القهوة العديدة للجسم إلا أنها سلاح ذو حدين ويمكن أن تتحول مشروب ضارب بجسمك إذا أفرطت في تناولها، لتصلح أضرار القهوة تفوق فوائدها على صحتك. 

ماذا يفعل فنجان القهوة بجسمك يومياً؟ 

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، مما يجعلها من المشروبات المقاومة لبعض الأمراض، مثل: مرض السكري من النوع الثاني، وتليف الكبد، وبعض أنواع السرطانات.

وحتى تعمل مضادات الأكسدة بشكل أفضل يُنصح بعدم إضافة الكريمة والسكر إلى القهوة.

كما أن القهوة تعمل على تحسين الحالة المزاجية، ويرتبط محتوى الكافيين ارتباطًا مباشرًا مع المخ، ويزيد الشعور باليقظة والتركيز، ويعزز الذاكرة، ويساعد في تقليل الشعور بالتوتر والقلق، وبالتالي يضمن تحقيق إنتاجية أفضل في العمل، ويرجع هذا لمادة الكافيين المنبهة والتي تحسن الحالة المزاجية ووظائف الدماغ.

كم ساعة يستمر مفعول القهوة؟ 

مفعول القهوة يدوم من 3 إلى 5 ساعات بشكل ملحوظ، لكن الكافيين يبقى في الجسم لفترة أطول، حيث يختفي نصف الكمية بعد حوالي 5 ساعات (عمر النصف)، ويستغرق الجسم حوالي 10 ساعات للتخلص منه بالكامل، وتختلف هذه المدة بناءً على عوامل فردية مثل الجينات، العمر، وحجم الجسم، ولذلك يُنصح بتجنب الكافيين قبل النوم بـ 6 إلى 8 ساعات. 

أضرار شرب القهوة بكثرة خلال اليوم

في حالة تناول كمية كبيرة من القهوة يوميًا فسوف تزداد فرص الإصابة بالأرق وصعوبة النوم ليلًا، ويمكن أن يؤثر على النظام اليومي الخاص بك، وحينما لا تحصل على قسط كافي من النوم مساءً فسوف تشعر بالتعب والصداع عند الاستيقاظ في الصباح.

ينطبق هذا على الأشخاص الذين يتناولون القهوة في المساء، حيث أن تأثيرها في التنبيه يستمر لعدة ساعات، ولذلك فإن الأفضل عدم تناول القهوة مساءً والاكتفاء بتناولها في فترة النهار.

أفضل وقت لشرب القهوة 

تناول وجبة خفيفة قبل القهوة، حيث ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة لتخفيف تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي. 

ويفضل شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار لتجنب مشاكل المعدة و السكر، كما لا ينصح بشرب القهوة فور الاستيقاظ بل بعده بحوالي ساعتين. 

هل تسبب القهوة ارتفاع الضغط؟ 

يمكن أن تسبب القهوة ارتفاع في ضغط الدم، وعادةً ما يكون هذا الارتفاع قصير ومؤقت ولا يؤثر على الصحة على المدى البعيد.

ويكون هذا التأثير في حالة الإكثار من شربها على مدار اليوم، حيث أن القهوة تساعد في تنشيط الغدة الكظرية، وبالتالي يزداد إنتاج هرمون الأدرينالين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

ما علاقة القهوة بالكوليسترول الضار؟ 

وفقًا لطريقة تحضير القهوة، يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة على الجسم فقد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار  بالدم.

تحتوي بعض أنواع القهوة على نسبة كبيرة من مادة الكافيستول (Cafestol) والتي تحفز مستويات الكوليسترول الضار، وتتوفر هذه المادة بصورة أكبر في القهوة غير المصفاة، مثل: القهوة التركية، أما أنواع القهوة التي يتم ترشيحها فتكون أقل ضررًا؛ لأنه يتم فصلها عن تلك المادة المسببة لرفع الكوليسترول.

أضرار شرب القهوة على الريق:

تهيج المعدة وزيادة الحموضة:
القهوة حمضية بطبيعتها، وعند شربها على معدة فارغة، قد تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك، ما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم. 
 

  • ارتجاع المريء:
    قد يؤدي شرب القهوة على الريق إلى تفاقم مشكلة ارتجاع المريء لدى الأشخاص الذين يعانون منها. 
     
  • اضطرابات الهضم:
    قد يؤثر شرب القهوة على الريق على عملية الهضم، ما قد يسبب الانتفاخ والغازات والتلبكات المعوية، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. 
     
  • زيادة التوتر والقلق:
    الكافيين الموجود في القهوة قد يزيد من مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول)، ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر. 
فوائد القهوة اضرار القهوة القهوة و الصغط القهوة والسكري اضرار القهوة على المعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

سيارات شبابية 2026 في السوق المصري

منها ليون وA 200 ..سيارات شبابية 2026 في السوق المصري

سيارات أوتوماتيك للبيع في السوق المحلي

بـ 700 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك في السوق المحلي

الفاروميو جوليتا موديل 2016

الفاروميو جوليتا هاتشباك بـ 750 ألف جنيه

بالصور

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد