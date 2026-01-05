ماذا يفعل فنجان القهوة بجسمك يوميًا؟

لا يخلو يوم أحد منا من فنجان قهوة في الصباح، يعيد الطاقة و النشاط ويمنحك مزاج جيد لاستقبال يومك، و رغم فوائد القهوة العديدة للجسم إلا أنها سلاح ذو حدين ويمكن أن تتحول مشروب ضارب بجسمك إذا أفرطت في تناولها، لتصلح أضرار القهوة تفوق فوائدها على صحتك.

ماذا يفعل فنجان القهوة بجسمك يومياً؟

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة، مما يجعلها من المشروبات المقاومة لبعض الأمراض، مثل: مرض السكري من النوع الثاني، وتليف الكبد، وبعض أنواع السرطانات.

وحتى تعمل مضادات الأكسدة بشكل أفضل يُنصح بعدم إضافة الكريمة والسكر إلى القهوة.

كما أن القهوة تعمل على تحسين الحالة المزاجية، ويرتبط محتوى الكافيين ارتباطًا مباشرًا مع المخ، ويزيد الشعور باليقظة والتركيز، ويعزز الذاكرة، ويساعد في تقليل الشعور بالتوتر والقلق، وبالتالي يضمن تحقيق إنتاجية أفضل في العمل، ويرجع هذا لمادة الكافيين المنبهة والتي تحسن الحالة المزاجية ووظائف الدماغ.

كم ساعة يستمر مفعول القهوة؟

مفعول القهوة يدوم من 3 إلى 5 ساعات بشكل ملحوظ، لكن الكافيين يبقى في الجسم لفترة أطول، حيث يختفي نصف الكمية بعد حوالي 5 ساعات (عمر النصف)، ويستغرق الجسم حوالي 10 ساعات للتخلص منه بالكامل، وتختلف هذه المدة بناءً على عوامل فردية مثل الجينات، العمر، وحجم الجسم، ولذلك يُنصح بتجنب الكافيين قبل النوم بـ 6 إلى 8 ساعات.

أضرار شرب القهوة بكثرة خلال اليوم

في حالة تناول كمية كبيرة من القهوة يوميًا فسوف تزداد فرص الإصابة بالأرق وصعوبة النوم ليلًا، ويمكن أن يؤثر على النظام اليومي الخاص بك، وحينما لا تحصل على قسط كافي من النوم مساءً فسوف تشعر بالتعب والصداع عند الاستيقاظ في الصباح.

ينطبق هذا على الأشخاص الذين يتناولون القهوة في المساء، حيث أن تأثيرها في التنبيه يستمر لعدة ساعات، ولذلك فإن الأفضل عدم تناول القهوة مساءً والاكتفاء بتناولها في فترة النهار.

أفضل وقت لشرب القهوة

تناول وجبة خفيفة قبل القهوة، حيث ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة لتخفيف تأثيرها على المعدة والجهاز الهضمي.

ويفضل شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار لتجنب مشاكل المعدة و السكر، كما لا ينصح بشرب القهوة فور الاستيقاظ بل بعده بحوالي ساعتين.

هل تسبب القهوة ارتفاع الضغط؟

يمكن أن تسبب القهوة ارتفاع في ضغط الدم، وعادةً ما يكون هذا الارتفاع قصير ومؤقت ولا يؤثر على الصحة على المدى البعيد.

ويكون هذا التأثير في حالة الإكثار من شربها على مدار اليوم، حيث أن القهوة تساعد في تنشيط الغدة الكظرية، وبالتالي يزداد إنتاج هرمون الأدرينالين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

ما علاقة القهوة بالكوليسترول الضار؟

وفقًا لطريقة تحضير القهوة، يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة على الجسم فقد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

تحتوي بعض أنواع القهوة على نسبة كبيرة من مادة الكافيستول (Cafestol) والتي تحفز مستويات الكوليسترول الضار، وتتوفر هذه المادة بصورة أكبر في القهوة غير المصفاة، مثل: القهوة التركية، أما أنواع القهوة التي يتم ترشيحها فتكون أقل ضررًا؛ لأنه يتم فصلها عن تلك المادة المسببة لرفع الكوليسترول.

أضرار شرب القهوة على الريق:

تهيج المعدة وزيادة الحموضة:

القهوة حمضية بطبيعتها، وعند شربها على معدة فارغة، قد تهيج بطانة المعدة وتزيد من إفراز حمض الهيدروكلوريك، ما يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم.

