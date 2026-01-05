جهاز مدينة العلمين الجديدة توفر سيارة متنقلة لتقديم الخدمات للمهندسين

أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن توفير سيارة متنقلة لتقديم الخدمات النقابية، وذلك للمهندسين العاملين بمدينة العلمين الجديدة، بمقر الجهاز، في إطار التيسير عليهم وتقديم مختلف الخدمات النقابية بصورة مار سية

وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وضمن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى دعم العنصر البشري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالمدن الجديدة، وبما يعكس اهتمام الدولة بالكوادر الهندسية ودورهم الحيوي في تنفيذ المشروعات القومية.

وتقدم السيارة المتنقلة حزمة متكاملة من الخدمات النقابية، تشمل: تجديد الاشتراكات، الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندس وأسرته، إضافة درجة الماجستير والدكتوراه بكارنيه النقابة، الاشتراك والتجديد لعضوية نادي المهندسين “أسرة المهندس” والتي تتيح خصومات بأكثر من 300 جهة متنوعة، دفاتر الدعوات وبادج السيارة، توفير خطوط المحمول وعروض خاصة على باقات جميع شبكات المحمول، استخراج شهادات القيد والإفادات، خدمات المعاشات والإعانات، اعتماد استمارة الرقم القومي، حجز مواعيد الشهر العقاري وجواز السفر بنادي المهندسين، حجز الدورات التدريبية وغيرها من الخدمات النقابية.

ومن المقرر أن تتواجد السيارة المتنقلة بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة وذلك يوم الثلاثاء 6 يناير الحالى .

وأكد رئيس الجهاز، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر مع نقابة المهندسين بالإسكندرية، وضمن جهود الجهاز المستمرة، وتحت مظلة وزارة الإسكان، لدعم المهندسين العاملين بالمدينة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يواكب النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة في ظل الجمهورية الجديدة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في احتفالية بداية العام الجديد 2026 التي نظمتها شركة CSCEC الصينية، المنفذة لمنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

جاء ذلك بحضور كلٍ من السيد يانج يي القنصل الصيني بمصر، والذي يضطلع بدور مهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والمهندس محمد خليل والمحاسب شريف دراج، نواب رئيس الجهاز، والمهندس سعد ياسين، معاون رئيس الجهاز، والسيد تشن وي تشنج مدير مشروع أبراج الداون تاون والسيد زانج جالي مدير مشروع بحيرات الداون تاون والأستاذ أحمد عبد الناصر، نائب مدير الأمن، وذلك إلى جانب حضور قيادات شركة CSCEC، وممثليها، وعدد من العاملين والقائمين على تنفيذ مشروع منطقة الداون تاون.

وشهدت الاحتفالية عروضًا شعبية صينية، إضافة إلى كلمة ترحيب ألقاها السيد تشن وي تشنج، مدير مشروع أبراج الداون تاون، أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر مع جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يسهم في دفع معدلات التنفيذ بالمشروع.

وعقب ذلك، ألقى القنصل الصيني في مصر السيد يانج يي كلمته، حيث رحّب خلالها بالدكتور مهندس محمد خلف الله، مثمنًا جهوده ودوره في دعم مشروعات التعاون المشترك، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متسارع وتنسيق دائم في مختلف المجالات، لاسيما في مشروعات التنمية العمرانية الكبرى، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل، نقل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، تحية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مرحبًا بالحضور، ومعربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ومؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر والصين، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ومدن الجيل الرابع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى، وعلى رأسها شركة CSCEC، لما لها من دور بارز في تنفيذ مشروعات متميزة تضيف إلى مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى أهم المدن الساحلية والعمرانية على مستوى المنطقة.