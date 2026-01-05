قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
جهاز مدينة العلمين الجديدة توفر سيارة متنقلة لتقديم الخدمات للمهندسين

خدمات متنقلة للمهندسين بالعلمين الجديدة
ايمن محمود

أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة بالتعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية،  عن توفير سيارة متنقلة لتقديم الخدمات النقابية، وذلك للمهندسين العاملين بمدينة العلمين الجديدة، بمقر الجهاز، في إطار التيسير عليهم وتقديم مختلف الخدمات النقابية بصورة مار سية

وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وضمن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الهادفة إلى دعم العنصر البشري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالمدن الجديدة، وبما يعكس اهتمام الدولة بالكوادر الهندسية ودورهم الحيوي في تنفيذ المشروعات القومية.

وتقدم السيارة المتنقلة حزمة متكاملة من الخدمات النقابية، تشمل: تجديد الاشتراكات، الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندس وأسرته، إضافة درجة الماجستير والدكتوراه بكارنيه النقابة، الاشتراك والتجديد لعضوية نادي المهندسين “أسرة المهندس” والتي تتيح خصومات بأكثر من 300 جهة متنوعة، دفاتر الدعوات وبادج السيارة، توفير خطوط المحمول وعروض خاصة على باقات جميع شبكات المحمول، استخراج شهادات القيد والإفادات، خدمات المعاشات والإعانات، اعتماد استمارة الرقم القومي، حجز مواعيد الشهر العقاري وجواز السفر بنادي المهندسين، حجز الدورات التدريبية وغيرها من الخدمات النقابية.

ومن المقرر أن تتواجد السيارة المتنقلة بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة وذلك يوم الثلاثاء 6 يناير الحالى  .

وأكد رئيس الجهاز، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المثمر مع نقابة المهندسين بالإسكندرية، وضمن جهود الجهاز المستمرة، وتحت مظلة وزارة الإسكان، لدعم المهندسين العاملين بالمدينة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يواكب النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة في ظل الجمهورية الجديدة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في احتفالية بداية العام الجديد 2026 التي نظمتها شركة CSCEC الصينية، المنفذة لمنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

جاء ذلك بحضور كلٍ من السيد يانج يي القنصل الصيني بمصر، والذي يضطلع بدور مهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والمهندس محمد خليل والمحاسب شريف دراج، نواب رئيس الجهاز، والمهندس سعد ياسين، معاون رئيس الجهاز، والسيد تشن وي تشنج مدير مشروع أبراج الداون تاون والسيد زانج جالي مدير مشروع بحيرات الداون تاون والأستاذ أحمد عبد الناصر، نائب مدير الأمن، وذلك إلى جانب حضور قيادات شركة CSCEC، وممثليها، وعدد من العاملين والقائمين على تنفيذ مشروع منطقة الداون تاون.

وشهدت الاحتفالية عروضًا شعبية صينية، إضافة إلى كلمة ترحيب ألقاها السيد تشن وي تشنج، مدير مشروع أبراج الداون تاون، أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر مع جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يسهم في دفع معدلات التنفيذ بالمشروع.

وعقب ذلك، ألقى القنصل الصيني في مصر السيد يانج يي كلمته، حيث رحّب خلالها بالدكتور مهندس محمد خلف الله، مثمنًا جهوده ودوره في دعم مشروعات التعاون المشترك، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متسارع وتنسيق دائم في مختلف المجالات، لاسيما في مشروعات التنمية العمرانية الكبرى، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل، نقل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، تحية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مرحبًا بالحضور، ومعربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ومؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر والصين، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ومدن الجيل الرابع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى، وعلى رأسها شركة CSCEC، لما لها من دور بارز في تنفيذ مشروعات متميزة تضيف إلى مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى أهم المدن الساحلية والعمرانية على مستوى المنطقة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

جانب من الفاعليات

نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا لضمان انتظام العملية التعليمية

القومي للطفولة والأمومة ينظم ورشة عمل حول حق مشاركة الطفل بمحافظات شمال سيناء و أسوان والجيزة

المجلس القومي للطفولة يطلق وثيقة دعم حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك بطنطا يهنئ الأنبا بولا بعيد الميلاد المجيد

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

