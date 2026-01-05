12 ناقلة محمّلة بالنفط غادرت المياه الفنزويلية في خرقٍ للحصار الأمريكي

غادرت نحو 12 ناقلة محمّلة بالنفط المياه الفنزويلية "بوضعية الإظلام" في خرقٍ للحصار الأمريكي.



ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل اليوم الاثنين دون المزيد من التفاصيل.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ذكر أمس الأحد، أن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية على البلاد، قائلا "سنقودها ونصلحها.

وسنجري الانتخابات في الوقت المناسب، ولكن الأمر الأساسي هو الإصلاح. إنها دولة مدمرة".

وقال: "علينا القيام بشيء واحد في فنزويلا، وهو إعادتها. إنها دولة ميتة الآن" حسب قوله.