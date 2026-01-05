قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني  بميدان الجامع بحى مصر الجديدة بتكلفة ١١ مليون جنيه .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن افتتاح مركز الرعاية المركزة والذي يضم ١٤ سريرًا يأتى فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برفع كفاءة المنظومة الصحية  ، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تمنح قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا وتضع تحسين الخدمات الصحية على رأس أولوياتها سعيًا لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني باعتباره شريك للأجهزة التنفيذية في تنفيذ مخططاتها التنموية والخدمية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ القاهرة أن المستشفى يخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، ويضم مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن إضافة وحدة الرعاية المركزة تعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات الحرجة وتقليل الضغط عن باقي المستشفيات.

ويتكون المستشفى التابع لجمعية جمال الدين الأفغانى من أرضى و٣أدوار، ويضم قسمًا داخليًا، و٣ غرف عمليات ،وعيادات .ومعمل، وأقسام الأشعة، وصيدلية، وقسم طوارئ.

رافق محافظ القاهرة م.  منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. اسامة عبد الحى نقيب الاطباء وعضو مجلس النواب، والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ، وعدد من وقيادات المحافظة.

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

روني

روني يدعم روزنير لتدريب تشيلسي: جاهز للفرصة .. ولن يُخيب الآمال

حسام حسن

قبل مواجهة بنين بساعات.. حسام حسن يحذر نجوم منتخب مصر| ماذا قال؟

شيكابالا

بجمهوره وتاريخه.. شيكابالا يحتفل بمرور 115 عاما على تأسيس الزمالك

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

