شهد الشاطر وآية سليم تبدآن تصوير مشاهدهما في مسلسل "على قد الحب"

بدأت كل من الفنانة شهد الشاطر، وآية سليم، تصوير مشاهدهما في مسلسل "على قد الحب" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

وتعيش "الشاطر" خلال أحداث المسلسل المكون من 30 حلقة، قصة حب رومانسية تجمعها بالشخصية التي يجسدها الفنان محمود الليثي.

مسلسل "على قد الحب" بطولة شريف سلامة ونيللي كريم، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.