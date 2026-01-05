حميد الشاعري وأبو الأنور يشعلان السوشيال ميديا بالأغنية الدعائية لمسلسل بيت بابا

طرحت شركة المنتجة عبر صفحاتها الرسمية الاغنية الدعائية لمسلسل «بيت بابا»، تمهيدًا لعرضه يوم ١١ يناير من الاحد الى الخميس خلال الفترة القادمة فى دراما الأوف سيزون على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

وتصدرت الأغنية الدعائية لمسلسل «بيت بابا» مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت في إشعال السوشيال ميديا منذ طرحها، لما تحمله من طاقة إيجابية وروح دافئة تناسب أجواء العمل العائلي.

الأغنية تحمل عنوان «أنا وإنت على الغريب»، ويشارك في غنائها حميد الشاعري وأبو الأنوار، في توليفة موسيقية جذبت انتباه الجمهور وحققت تفاعلًا واسعًا. الأغنية من كلمات وألحان أبو الأنوار.

وتعكس الأغنية الطابع الإنساني والاجتماعي للمسلسل، مؤكدة أن «بيت بابا» يسير بخطى ثابتة ليكون واحدًا من الأعمال التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة خلال فترة عرضه.

و هو عمل جماعى كوميدى إجتماعى يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية جديدة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال، ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول إعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.