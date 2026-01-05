قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محامي مؤسس موقع ويكيليكس يترافع عن مادورو
مندوب بنما بمجلس الأمن: الأوضاع تدهورت في فنزويلا بسبب نظام مادورو
يشعر بالقلق.. جوتيرش يعلق على الأوضاع في فنزويلا بعد اعتقال مادورو
أول 15 دقيقة.. منتخب مصر يسيطر ومرموش يهدر إنفرادًا بمرمى بنين
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
فن وثقافة

حميد الشاعري وأبو الأنور يشعلان السوشيال ميديا بالأغنية الدعائية لمسلسل بيت بابا

محمد محمود
محمد محمود
أحمد إبراهيم

طرحت شركة المنتجة عبر صفحاتها الرسمية الاغنية الدعائية لمسلسل «بيت بابا»، تمهيدًا لعرضه يوم ١١ يناير من الاحد الى الخميس خلال الفترة القادمة فى دراما الأوف سيزون على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

وتصدرت الأغنية الدعائية لمسلسل «بيت بابا» مواقع التواصل الاجتماعي، ونجحت في إشعال السوشيال ميديا منذ طرحها، لما تحمله من طاقة إيجابية وروح دافئة تناسب أجواء العمل العائلي.

الأغنية تحمل عنوان «أنا وإنت على الغريب»، ويشارك في غنائها حميد الشاعري وأبو الأنوار، في توليفة موسيقية جذبت انتباه الجمهور وحققت تفاعلًا واسعًا. الأغنية من كلمات وألحان أبو الأنوار.

وتعكس الأغنية الطابع الإنساني والاجتماعي للمسلسل، مؤكدة أن «بيت بابا» يسير بخطى ثابتة ليكون واحدًا من الأعمال التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة خلال فترة عرضه.

و هو عمل جماعى كوميدى إجتماعى يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية جديدة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال، ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول إعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

مسلسل «بيت بابا» منصة شاهد mbc مصر

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

أهل المجني عليه

قتلوا أبويا وعايز حقه.. نجل ضحية الميراث بالقليوبية يروي تفاصيل الواقعة

ارشيفيه

سقط من الدور الخامس.. إصابة عامل محارة في قرى الدقهلية

تيك توك

مستخدموه يمتلكون أفخم السيارات والفيلات.. دعوى حظر تيك توك 1 مارس

بالصور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

