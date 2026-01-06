البحر الأحمر تطلق حملة بدائل البلاستيك بالغردقة

​استكملت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر فعاليات حملة "لا للبلاستيك أحادي الاستخدام"، حيث شملت الجولة الميدانية منطقة "التقوى" بمدينة الغردقة، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة وحماية النظام البيئي الفريد للمحافظة.

​شهدت الحملة توزيع أكياس بلاستيكية مطابقة للمواصفات الفنية كـ "تبرع" من اتحاد مصنعي البلاستيك بالغردقة، في مبادرة تعكس التزام القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على التحول نحو الإنتاج المستدام لحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر.​تركز الرؤية الحالية للمحافظة على إحلال الأكياس التقليدية بخمسة أنواع صديقة للبيئة وهي: (الأكياس القابلة للتحلل الحيوي، المنسوجة، غير المنسوجة، الورقية، والقماشية)، وذلك بهدف الحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة البحرية والشعاب المرجانية.