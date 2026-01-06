قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر تطلق حملة بدائل البلاستيك بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​استكملت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر فعاليات حملة "لا للبلاستيك أحادي الاستخدام"، حيث شملت الجولة الميدانية منطقة "التقوى" بمدينة الغردقة، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة وحماية النظام البيئي الفريد للمحافظة.

​شهدت الحملة توزيع أكياس بلاستيكية مطابقة للمواصفات الفنية كـ "تبرع" من اتحاد مصنعي البلاستيك بالغردقة، في مبادرة تعكس التزام القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية، وحرصه على التحول نحو الإنتاج المستدام لحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر.​تركز الرؤية الحالية للمحافظة على إحلال الأكياس التقليدية بخمسة أنواع صديقة للبيئة وهي: (الأكياس القابلة للتحلل الحيوي، المنسوجة، غير المنسوجة، الورقية، والقماشية)، وذلك بهدف الحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة البحرية والشعاب المرجانية.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة حى جنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

الفتاة

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملة مكبرة.. جهاز حدائق أكتوبر يتصدى لمخالفات تغيير النشاط والبناء المخالف في المدينة|صور

جانب من الحملة

ضمن حملة مكثفة .. رفع إشغالات مطعم كبدة شهير بالشيخ زايد.. صور

النائب نشأت

نشأت حتة رئيسًا لشعبة صناعة السيارات بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو - آسيوي

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد