تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي بعد الإطاحة بمادورو

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم المتعاملين لاحتمال زيادة إنتاج النفط الخام الفنزويلي عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، ما عزّز التوقعات بوفرة المعروض العالمي هذا العام في وقت يشهد فيه الطلب ضعفاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% إلى 61.63 دولاراً للبرميل.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.3% إلى 58.14 دولاراً للبرميل.

وقال إد مير، المحلل في شركة ماركس: «أعتقد أنه إذا تحققت خطة ترامب ولو جزئياً، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الفنزويلي. وإذا زاد الإنتاج، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على سوق تعاني أصلاً من فائض في المعروض».

وكان مشاركون في السوق استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر كانون الأول يتوقعون بالفعل تعرّض أسعار النفط لضغوط في 2026، نتيجة زيادة المعروض وضعف الطلب.

ومن المرجّح أن يزداد الضغط على الأسعار بعد اعتقال الولايات المتحدة رئيس فنزويلا يوم السبت، ما يرفع احتمال تخفيف الحظر الأميركي المفروض على النفط الفنزويلي، وإمكان زيادة الإنتاج.

وقال مصدر مطّلع لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم الاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الأميركي هذا الأسبوع لبحث سبل تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي.

وكان مادورو قد دفع ببراءته، أمس الاثنين، من تهم تتعلق بالمخدرات.

أكبر احتياطيات نفطية في العالم

وتُعد فنزويلا عضواً مؤسِّساً في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم تُقدَّر بنحو 303 مليارات برميل. إلا أن قطاعها النفطي يشهد تراجعاً مستمراً منذ سنوات، لأسباب من بينها نقص الاستثمارات والعقوبات الأميركية.

وبلغ متوسط إنتاج فنزويلا العام الماضي نحو 1.1 مليون برميل يومياً.

وأشار محللون في قطاع النفط إلى أن إنتاج فنزويلا قد يرتفع بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً خلال العامين المقبلين، في حال استقرار الأوضاع السياسية واستمرار الاستثمارات الأميركية.

وفي اجتماع قصير عُقد يوم الأحد، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها، في إطار تحالف أوبك+، على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية.