فوز تواديرا بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بأفريقيا الوسطي



أفادت إذاعة Ndeke Luka بأن الرئيس الحالي لجمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، يحقق فوزا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.15% من الأصوات.

وفي وقت سابق ؛ أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى ماتياس بارتيليمي مورويا، تسجيل 9 ترشيحات رسميا مع انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر المقبل، وسوف يتولى المجلس الدستوري فحص أهلية الترشيحات، ومن المتوقع صدور قراره خلال الأسابيع القادمة.

ونقل موقع "ايه 54" الإخباري الإفريقي عن مورويا تأكيده - في خطاب رسمي - التزام الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بتعزيز المسار الديمقراطي.. مشيدا بحسن سير عملية إيداع ملفات المرشحين في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب مورويا عن امتنانه لجميع الجهات الفاعلة الوطنية وكذلك للشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المستمر لإنجاح هذه المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية.