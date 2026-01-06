قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
منصة إقليمية وحضور عالمي.. بنك المعرفة المصري يعزز وجود مصر في مجلات Q1 وQ2 خلال 2025
بمشاركة 60 مستشارًا.. ختام المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي بالنيابة الإدارية
أندونيسيا .. مصرع 14 شخصا جراء فيضانات مفاجئة بـ نورث سولاويسي
عقوبة تنتظر حسام حسن بسبب مباراة بنين.. ما القصة؟
رئيس شعبة الدواجن يكشف أسباب الارتفاع الأخير في الأسعار
الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بمنطقة عين شمس
شعبة الدواجن: لدينا فائض يقدر بـ 25 % ونصدر للخارج
البابا تواضروس يهنئ أبناءه في المهجر بعيد الميلاد المجيد برسالة مترجمة إلى 26 لغة
منتخب مصر يبدأ الاستعداد لربع نهائي أمم أفريقيا بعد عبور بنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صرف الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع أعياد الميلاد

تنظيف محيط الكنائس
تنظيف محيط الكنائس
أحمد بسيوني

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع قطاعات الشركة، وذلك استعدادًا لاستقبال أعياد الإخوة الأقباط، وضمان انتظام واستمرارية خدمات الصرف الصحي دون أية معوقات.

وأوضح المهندس "سامي قنديل" أنه تم التأكيد على استمرار العمل بجميع محطات وشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، مع تواجد القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديري العموم في مواقع عملهم لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو بلاغات.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه جارٍ مراجعة خطط تشغيل المحطات ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير دورية لشبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار بالمناطق الحيوية ومحيط الكنائس وأماكن التجمعات، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بالأعياد.

كما تم التأكد من جاهزية جميع المعدات والسيارات والمولدات الكهربائية للتعامل مع أي أعطال طارئة أو انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي، مع تواجد فرق الطوارئ والصيانة على مدار 24 ساعة لضمان سرعة الاستجابة.

وأكدت الشركة استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 175، والتعامل معها على الفور، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة خلال فترة الأعياد.

الاسكندرية صرف الاسكندرية درجة الاستعداد اعياد الميلاد الاخوة الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

لقاء الخميسي

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

ترشيحاتنا

البقر

لبنان يواصل حملة وطنية لتحصين المزارع ضد الحمى القلاعية

الخضروات

الطماطم بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

أرشيفية

محسن سرحان.. ذكرى لا تُنسى في تاريخ الفن المصري

بالصور

القهوة قبل الفطار.. أطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل
الأطعمة تسبب الشعور بالخمول والكسل

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء.. عادة يومية تضر صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

سيارات أمازون
سيارات أمازون
سيارات أمازون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد