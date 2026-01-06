قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر عبرية تكشف عن موقف نتنياهو من المفاوضات مع سوريا.. ماذا قالت؟
العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
مع دخول شهر رمضان.. اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع
كامل الوزير: أي قرارات لحماية الصناعة متوازنة بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك
السودان.. مصرع 13 شخصا بمدينة الأبيض في قصف مسيرة تابعة لـ الدعم السريع
زيزو يتعهد بشراء تذاكر للجماهير المغربية لمساندة منتخب مصر في أمم أفريقيا
يونيسيف : 98% من مدارس غزة تعرضت للتدمير و638 ألفا فقدوا مقاعد الدراسة
أسعار الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية واختلافات طفيفة
التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تقدم مقترحا لوزارة العمل بتنظيم إجازات أعياد المسيحيين

وزير العمل خلال استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية
وزير العمل خلال استقبال وفد الكنيسة الكاثوليكية

استقبل وزير العمل محمد جبران، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة الكاثوليكية، وذلك في إطار نهج الدولة المصرية القائم على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية، والتواصل الدائم بين مؤسسات الدولة وكافة أطياف المجتمع، وتأكيدًا على أن المصريين جميعًا شركاء في الوطن، يجمعهم نسيج واحد ومصير مشترك...وتتزامن الزيارة مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، بما تعكسه من معانٍ سامية للمحبة والسلام والتعايش، حيث رحّب الوزير بالوفد، معربًا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به الكنيسة الكاثوليكية، ومؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تكمن في وحدتها وتماسك شعبها، وأن قيم المواطنة والعيش المشترك تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم وفد الكنيسة الكاثوليكية مقترحًا يتعلق بتنظيم الإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين خلال أعيادهم الدينية، حيث جرت مناقشته في إطار من الود والحوار البنّاء والتشاور الإيجابي، وبما يراعي المصلحة العامة لكافة المواطنين.

ووجّه وزير العمل محمد جبران بدراسة المقترح على الفور، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وذلك في ضوء القوانين والضوابط المنظمة، وبما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة والاحترام المتبادل.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الكنسي عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بروح المحبة والتسامح التي تميز المجتمع المصري، ومؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في تعزيز قيم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، ومتمنين لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم...مثمنين حرص وزارة العمل على فتح قنوات الحوار والتواصل مع جميع الشركاء الوطنيين، بما يعزز مناخ التفاهم والتلاحم الوطني، ويؤكد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة بين أبنائها.

ضم وفد الكنيسة الكاثوليكية كلًا من، المطران الأنبا باخوم، النائب البطريرك للكنيسة الكاثوليكية، والمطران الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة و6 أكتوبر، والمطران الأنبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بالقاهرة وسائر افريقيا والسودان، والمستشار الدكتور جميل حليم حبيب.

