الكنيسة الكاثوليكية تقدم مقترحا لوزارة العمل بتنظيم إجازات أعياد المسيحيين

استقبل وزير العمل محمد جبران، وفدًا رفيع المستوى من الكنيسة الكاثوليكية، وذلك في إطار نهج الدولة المصرية القائم على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية، والتواصل الدائم بين مؤسسات الدولة وكافة أطياف المجتمع، وتأكيدًا على أن المصريين جميعًا شركاء في الوطن، يجمعهم نسيج واحد ومصير مشترك...وتتزامن الزيارة مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، بما تعكسه من معانٍ سامية للمحبة والسلام والتعايش، حيث رحّب الوزير بالوفد، معربًا عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به الكنيسة الكاثوليكية، ومؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تكمن في وحدتها وتماسك شعبها، وأن قيم المواطنة والعيش المشترك تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم وفد الكنيسة الكاثوليكية مقترحًا يتعلق بتنظيم الإجازات التي تُمنح للمواطنين المسيحيين خلال أعيادهم الدينية، حيث جرت مناقشته في إطار من الود والحوار البنّاء والتشاور الإيجابي، وبما يراعي المصلحة العامة لكافة المواطنين.

ووجّه وزير العمل محمد جبران بدراسة المقترح على الفور، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وذلك في ضوء القوانين والضوابط المنظمة، وبما يعزز مبادئ المواطنة والمساواة والاحترام المتبادل.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الكنسي عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بروح المحبة والتسامح التي تميز المجتمع المصري، ومؤكدين دعمهم الكامل لجهود الدولة في تعزيز قيم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، ومتمنين لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم...مثمنين حرص وزارة العمل على فتح قنوات الحوار والتواصل مع جميع الشركاء الوطنيين، بما يعزز مناخ التفاهم والتلاحم الوطني، ويؤكد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة بين أبنائها.

ضم وفد الكنيسة الكاثوليكية كلًا من، المطران الأنبا باخوم، النائب البطريرك للكنيسة الكاثوليكية، والمطران الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة و6 أكتوبر، والمطران الأنبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بالقاهرة وسائر افريقيا والسودان، والمستشار الدكتور جميل حليم حبيب.