استمرار الحملات اليومية للتفتيش على تراخيص المحال بمرسى علم

تواصل الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم حملاتها اليومية للتفتيش على تراخيص المحال التجارية بمختلف الأنشطة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن تفعيل وتطبيق قانون المحال العامة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط بالشارع العام.

يأتي ذلك عقب انتهاء المهلة القانونية المحددة لاستخراج التراخيص، والتي انتهت في 25 ديسمبر الماضي، حيث كلف اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالمرور الميداني على جميع المحال، للتأكد من استيفائها للاشتراطات والتراخيص القانونية، مع رفع الإشغالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

وأكد رئيس المدينة أن الحملات مستمرة بشكل يومي، تنفيذًا لتطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة مرسى علم، مشددًا على أهمية التزام أصحاب المحال بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمواطنين والزائرين.