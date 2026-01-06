المطران كوسا يهنئ مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وسائر إفريقيا بعيد الميلاد

هنأ المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، المطران أشود مانتسكيان، مطران الأرمن الارثوذكس بمصر وسائر إفريقيا، بعيد الميلاد المجيد.

وذلك بمقر بطريركية الأرمن الأرثوذكس، مار غريغوريوس المنور، بالقاهرة، متمنيًا للجميع ميلادًا مجيدًا، وعامًا جديدًا مباركًا.

وفي سياق آخر ، ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "لنتمم كل بِر".