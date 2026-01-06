وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا

أعلنت وكالة الأنباء الوطنية المجرية (MTI) وفاة المخرج السينمائي العالمي بيلا تار، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وجاء في البيان، الذي نقلته أيضًا منصة تيليكس الإخبارية المحلية: “ببالغ الحزن والأسى نعلن أن المخرج السينمائي بيلا تار توفي في وقت مبكر من صباح اليوم بعد مرض طويل وخطير.”

وُلد بيلا تار عام 1955 في مدينة بيتش، وهي مدينة جامعية تقع جنوب المجر. بدأ مسيرته السينمائية في سن مبكرة، حيث صنع أول أفلامه كهواية وهو في السادسة عشرة من عمره باستخدام كاميرا أهداها له والده.

التحق لاحقًا بـ استوديو بيلا بالاش، أحد أبرز الاستوديوهات التجريبية في المجر، والذي أتاح له إخراج أول أفلامه الروائية الطويلة "عش العائلة" عام 1977.

ويُعد تار من رواد السينما المستقلة في بلاده، إذ قدّم أول فيلم مجري مستقل بعنوان "اللعنة" عام 1988، والذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وقد شارك في كتابة الفيلم الروائي المجري الشهير لازلو كراسناهوركاي، الذي تعاون معه تار في عدة أعمال، ونال جائزة نوبل للآداب عام 2025.

واشتهر بيلا تار عالميًا بفيلمه الملحمي "ساتانتانغو" (1994)، وهو عمل يمتد لنحو سبع ساعات، ويتناول انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية وتداعياته المادية والروحية، وقد اقتُبس عن إحدى أشهر روايات كراسناهوركاي.

بعد إنجازه آخر أفلامه الطويلة "حصان تورينو" عام 2011، أعلن تار اعتزاله الإخراج السينمائي، مكتفيًا بتقديم فيلمين قصيرين في عامي 2017 و2019.

وفي سنواته الأخيرة، كرّس الراحل جهوده لتعليم الأجيال الجديدة من صناع السينما، حيث درّس في عدد من الأكاديميات السينمائية في المجر وألمانيا وفرنسا.

وكان قد صرّح في مقابلة مع الأسبوعية المجرية HVG عام 2019 قائلًا: "لقد أنجزت كل ما أردت إنجازه."

برحيل بيلا تار، تفقد السينما العالمية أحد أبرز مخرجيها التجريبيين وأكثرهم تأثيرًا في تاريخ السينما الأوروبية المعاصرة.