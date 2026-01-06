وداعًا فيلسوف الصورة .. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الأسطورة بيلا تار

نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج المجري بيلا تار، وأصدرت بيانا صحافيا نعى خلاله الفنان حسين فهمي، المخرج المجري الكبير بيلا تار، الذي رحل عن عالمنا اليوم في المجر عن عمر يناهز 70 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا سينمائيًا خالدًا غيّر مفاهيم الزمن والصورة في الفن السابع.



وأكد المهرجان العريق أن رحيل "تار" يمثل خسارة فادحة للسينما العالمية، فقد كان الراحل واحدًا من أبرز المجددين الذين انحازوا للإنسان وآلامه، وقدموا تجارب بصرية فريدة ستبقى طويلًا في ذاكرة عشاق السينما، عبر روائع مثل "ساتانتانغو" و"حصان تورينو".



ويعتز مهرجان القاهرة السينمائي بتلك اللحظة التاريخية التي تشرف فيها باستضافة المخرج الكبير في دورته الرابعة والأربعين (نوفمبر 2022)، حيث مَنحه المهرجان "جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر"، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة ودوره الملهم في تعليم الأجيال الجديدة من السينمائيين عبر ورش العمل التي قادها بشغف.



وفي رثائه للمخرج الراحل، استعاد الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، كلمات التقدير التي وجهها له لحظة تكريمه على مسرح دار الأوبرا المصرية، قائلًا: "اليوم فقدنا قامة سينمائية استثنائية ومفكرًا حمل هموم الوجود الإنساني في كل كادر صنعه.



وأضاف حسين فهمي: لقد كان شرفًا كبيرًا لمهرجان القاهرة أن يحتفي ببيلا تار في حياته، وأن يمنحه التقدير الذي يستحقه. وكما قلت له يوم تكريمه: (أنت لست مجرد مخرج، أنت صاحب مدرسة وفلسفة خاصة تبعها الكثيرون حول العالم)، وسيظل اسمه مرتبطًا بذاكرة مهرجاننا دائمًا".



بيلا تار



ويُعد تار من رواد السينما المستقلة في بلاده، إذ قدّم أول فيلم مجري مستقل بعنوان "اللعنة" عام 1988، والذي عُرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي.



واشتهر بيلا تار عالميًا بفيلمه الملحمي "ساتانتانجو" (1994)، وهو عمل يمتد لنحو سبع ساعات، ويتناول انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية وتداعياته المادية والروحية، وقد اقتُبس عن إحدى أشهر روايات كراسناهوركاي.



بعد إنجازه آخر أفلامه الطويلة "حصان تورينو" عام 2011، أعلن تار اعتزاله الإخراج السينمائي، مكتفيًا بتقديم فيلمين قصيرين في عامي 2017 و2019.