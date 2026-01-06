بسبب الخلافات.. إحالة سيدة أنهت حياة زوجها إلى جنايات الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، إحالة الزوجة قاتلة زوجها بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة محاكمة بمحكمة جنايات الإسكندرية، وذلك بتهمة القتل العمد.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة عن ورود بلاغ بطعن شخص داخل محل سكنه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه وزوجته، فاستخدمت المتهمة، سكينا وتعدت عليه بـ 3 طعنات أحدهم استقرت في صدره.

تم نقل الزوج المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي متأثرا بإصابته بطعنة الصدر وتم إلقاء القبض على الزوجة المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة وقررت إحالتها لمحكمة الجنايات.