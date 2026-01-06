الأمين العام لحكماء المسلمين يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، قداسة البابا تواضروس الثَّاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، والإخوة المسيحيين في مصر والعالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المستشار محمد عبدالسلام، في برقية تهنئة بعث بها إلى قداسة البابا تواضروس الثاني: "يُسعدني أن أتقدَّمَ إلى قداستكم، وإلى الإخوة والأخوات أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسيَّة في مصر والعالم، بخالص التَّهاني وأطيب التَّمنيات؛ بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بمزيد من المحبَّة والسلام والاستقرار".

وأعرب عن تقدير مجلس حكماء المسلمين للدور الوطني والإنساني الرائد الذي تضطلع به الكنيسة القبطية الأرثوذكسيَّة، في ترسيخ قيم التآخي، وتعزيز روح المواطنة، ونشر ثقافة الحوار والتعايش، بما يُسهمُ في بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل خير الإنسان.