أحمد موسى: الرئيس السيسي يحرص كل عام على تهنئة الإخوة الأقباط والمشاركة في العيد

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على المشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، موضحًا أن الدولة تحرص كل عام على الحضور الكامل في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن دور قداسة البابا كان مهمًا جدًا خلال الفترة الماضية والحالية، موضحًا أن لقداسة البابا دورًا عظيمًا في أحداث 30 يونيو لا يُنسى أبدًا.

وأضاف أن الإخوة المسيحيين لهم دور وطني عظيم، وتحملوا الكثير، وهم جزء أصيل من النسيج الوطني الذي يضم المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا: «إحنا كلنا مصريين».

وأوضح أن الروح الوطنية تُجسد دائمًا في كل وقت، مُهنئًا الشعب المصري قائلًا: «كل سنة وأنتم طيبين مسلمين ومسيحيين».