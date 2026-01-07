أخبار أسوان: تدخلات قلبية بمستشفى النيل.. وإصلاح لخط طرد.. وجهود بيطرية وحملات لإزالة الإشغالات بالأسواق

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها .

تنفيذ 6 تدخلات قلبية فائقة الدقة داخل مستشفى النيل التخصصى بإدفو.. صور



أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتنفيذ 6 تدخلات قلبية تداخلية فائقة الدقة داخل مستشفى النيل التخصصى بإدفو دون اللجوء إلى إجراء جراحات قلب مفتوح فى خطوة تعكس التطور النوعى فى مستوى الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

محافظ أسوان يكلف نائبه والسكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على أعمال الإصلاح لكسر الكشاشاب

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ يرافقه اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على أعمال الإصلاح والصيانة للكسر الذى حدث بمنطقة الكشاشاب .

والتى سيتم الإنتهاء منها خلال ساعة ، وهو الذى تزامن مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الحماية المدنية وشركة المقاولين العرب بالدفع بالمعدات والأطقم الفنية لتنفيذ أعمال شفط وسحب المياه من محيط محطة الكرور ، ليعقب ذلك تشغيلها بشكل كامل.

جهود متنوعة

بيطرى أسوان يضبط 114 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ..صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمى.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

إزالة أكثر من 100حالة إشغال بمنطقة وسوق السيل الجديد بأسوان

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمناطق موقف السيارات والسويقة والشوارع الفرعية بمنطقة السيل الجديد.