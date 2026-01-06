قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة أكثر من 100حالة إشغال بمنطقة وسوق السيل الجديد بأسوان

محمد عبد الفتاح

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بمناطق موقف السيارات والسويقة والشوارع الفرعية بمنطقة السيل الجديد. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بالتصدى لكافة أشكال التعديات والإشغالات وتنظيم الأسواق وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين. 

وشارك فى الحملة الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وبمعاونة رؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة وأدوات الإزالة من اللوادر والسيارات ، وقد نجحت جهود الحملة فى رفع وإزالة أكثر من 100 حالة إشغال. 

ومن جانبه أوضح المهندس عمرو لاشين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم التشميع والإغلاق الفورى لعدد من المحلات التجاريه المخالفة ، بالإضافة إلى رفع مختلف التعديات والإشغالات المرصودة على حرم الشارع الرئيسى ، ومصادرة كافة الفتارين والمظلات والموازين والعربات العشوائية للباعة الجائلين ، مع الإزالة الفورية لكافة أدوات وأثاثات الأكشاك المخالفة لبيع الأطعمة والمشروبات ، فضلاً عن تحرير المحاضر ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .

وأكد نائب المحافظ بأنه يتم بالتوازى المتابعة الميدانية لأعمال إستعادة الإنسيابية المرورية الكاملة ، مع تعزيز الرقابة على سلامة المنتجات الغذائية المعروضة من خلال إستدعاء مسئولى هيئة سلامة الغذاء لمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من سلامتها للإستهلاك الآدمى ، ومصادرة أى كميات غير صالحة بشكل فورى ، وفى نفس الوقت نجحت جهود الحملة فى فتح الشارع رقم ( 1 ) بالسيل الجديد والمؤدى إلى كنيسة مار مرقس. 

وأشار نائب محافظ أسوان بأن ثمار هذه الجهود تأتى بنتائج إيجابية وتعتبر ترجمة مباشرة لتوجيهات المحافظ التى تشدد على التحرك الميدانى السريع والتعامل الفورى مع أى تعديات أو إشغالات ، بالإضافة إلى التأكيد على عدم السماح بعودة أى مظهر من مظاهر العشوائية أو المخالفات التى تعرقل حركة المواطنين وتشوه المشهد الحضارى والجمالى للمدينة ، وتوفير الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وأصحاب المحال الملتزمين بالقانون .

