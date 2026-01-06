ضبط شاب طعن شقيقه بسبب لعب الأطفال في أسوان

نجح رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ أسوان برئاسة الرائد أحمد عرابى رئيس المباحث فى القبض على المتهم بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض بعد مشاجرة دارت بينهما بسبب الصغار.

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة ثانٍ أسوان، بلاغًا يفيد بمقتل شخص بسلاح أبيض "سكين" طعنًا على يد شقيقه، وذلك في منطقة الصداقة القديمة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بقسم شرطة ثانٍ أسوان، لمعاينة موقع الجريمة، والتحري حول أسباب الواقعة.

مشاجرة

وبالتحريات الأولية تبين وقوع مشاجرة بين الشقيقين بسبب الصغار وتصاعدت بينهما، حتى ضرب أحدهما الأخر بـ "شومة" ليرد عليه الآخر ويطعنه بسلاح أبيض "سكين" ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وبعد معاينة الجثة، تم نقلها إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الطبيب الشرعي وكتابة التقرير اللازم عن الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.