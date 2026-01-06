تنفيذ 6 تدخلات قلبية فائقة الدقة داخل مستشفى النيل التخصصى بإدفو.. صور

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتنفيذ 6 تدخلات قلبية تداخلية فائقة الدقة داخل مستشفى النيل التخصصى بإدفو دون اللجوء إلى إجراء جراحات قلب مفتوح فى خطوة تعكس التطور النوعى فى مستوى الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأكد المحافظ على أن المنظومة التى تم التشغيل الرسمى لها فى يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تشهد جهود مكثفة لإنجاحها وتحقيق أهدافها ورسالتها السامية على أكمل وجه.

فيما أشار الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بأن هذه التدخلات شملت زرع الصمام الأورطى بالقسطرة بإستخدام تقنية TAVI، إلى جانب فتح إنسداد شريانى تاجى مزمن بتقنية CTO، وهى من أدق وأعقد التدخلات القلبية التداخلية ، وأن هذه التدخلات تتكلف أكثر من مليون جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة ، بينما لم يتكلف المنتفع أكثر من 482 جنيه شاملة الإقامة.

وأكد على أن نجاح تنفيذ هذه التدخلات لأول مرة بمحافظة أسوان يعكس توطين تقنيات القسطرة القلبية المتقدمة داخل محافظات الصعيد ، ويؤكد فى الوقت ذاته جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من حيث البنية التحتية الطبية ، والتجهيزات الحديثة ، وكفاءة الكوادر البشرية والفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بأن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى النيل بأسوان نجحت خلال عام فى إجراء أكثر من 595 قسطرة قلبية متقدمة شملت قساطر قلبية طارئة لإنقاذ حياة المرضى ، وقساطر علاجية وإستكشافية ، إلى جانب قساطر طرفية وتدخلات متقدمة لجراحات الأوعية الدموية والمخية ، وأن القسطرة كبديل للجراحة تمثل طفرة حقيقية فى علاج أمراض القلب وتسهم فى تقليل المضاعفات ومدة الإقامة بالمستشفيات .

والجدير بالذكر بأنه أجريت هذه التدخلات بواسطة فريق طبى متخصص بقيادة الأستاذ الدكتور طارق رشيد إستشارى القلب والقسطرة وخبير الإنسدادات المزمنة للشريان التاجى ، والدكتور محمد عيلوة عباس إستشارى ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، بمستشفى النيل التخصصى ، وبمشاركة كل من الدكتور حسن محمد ، والدكتور أحمد حتاتة ، والدكتور أيمن حازم ، فضلاً عن الجهود المتميزة للفرق التمريضية والإدارية ، والدور التنظيمى الذى قام به كل من الدكتور محمد شتات مدير مستشفى النيل التخصصى بأسوان ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان فى دعم الجاهزية الفنية للمستشفى .