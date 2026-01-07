بمواصفات احترافية .. إليك أفضل هاتف من موتورولا يغزو الأسواق

بعد أسابيع من التسريبات، كشفت موتورولا أخيرًا عن هاتفها الرائد المتميز، موتورولا سيجنتشر، والذي كان من المتوقع سابقًا أن يحمل اسم موتورولا إيدج 70 ألترا بناءً على شائعات مبكرة. يتميز سيجنتشر بمواصفات رائعة، مثل شاشة بتردد 165 هرتز، وأحدث معالج سنابدراجون من سلسلة 8، وتصميم فائق النحافة. ​​إليك أهم مواصفاته

مواصفات وميزات موتورولا سيجنتشر

يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة تدعم معدل تحديث 165 هرتز، ودقة 1.5K، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة Hello UX.

يحتوي الجهاز على معالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1. ويضم بطارية من السيليكون والكربون بسعة 5200 مللي أمبير، ضمن هيكل نحيف للغاية بسماكة 6.99 ملم. ويزن الجهاز 186 جرامًا، ويدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط، والشحن اللاسلكي بتقنية TurboPower بقوة 50 واط.

بالانتقال إلى الكاميرات، يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بمستشعر سوني LYT-500 بدقة 50 ميجابكسل في الأمام لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

أما في الخلف، فيحتوي على كاميرا رئيسية سوني LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير الماكرو، وكاميرا سوني LYT-600 المقربة المقربة بدقة 50 ميجابكسل مع التثبيت البصري للصورة وتقريب بصري 3x.

هاتف موتورولا سيجنتشر

يُعدّ هاتف موتورولا سيجنتشر أول هاتف من الشركة يضمن دورة دعم برمجية طويلة تصل إلى 7 سنوات من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة Hello UX المُخصصة. أما من حيث المتانة، فيأتي هاتف موتورولا سيجنتشر بإطار من الألومنيوم، وشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/IP69، وحاصل على شهادة MIL-STD-810H.

سعر وتوافر هاتف موتورولا سيجنتشر



سيُطرح هاتف موتورولا سيجنتشر في أوروبا بسعر 999 يورو. كما سيُطرح في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر القادمة.