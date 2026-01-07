قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع اقتراب شعبان العد التنازلي بدأ.. موعد شهر رمضان 1447هـ وكم تبقى على حلوله؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ 111 تدخل قطاع غزة
على عمق 10 كيلومترات .. زلزال يضرب الفلبين بقوة 6.7 ريختر
بعد فرار الزبيدي وقرار بعزله رسميًا.. المجلس القيادي الرئاسي اليمني يعقد اجتماعاً طارئاً
طقس الأربعاء.. شديد البرودة ليلاً وصقيع على المزروعات بهذه المناطق
قافلة جديدة من مساعدات زاد العزة تنطلق من مصر إلى غزة
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة
استكمال مُحاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى .. غدًا
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. إليك أفضل هاتف من موتورولا يغزو الأسواق

لمياء الياسين

بعد أسابيع من التسريبات، كشفت موتورولا أخيرًا عن هاتفها الرائد المتميز، موتورولا سيجنتشر، والذي كان من المتوقع سابقًا أن يحمل اسم موتورولا إيدج 70 ألترا بناءً على شائعات مبكرة. يتميز سيجنتشر بمواصفات رائعة، مثل شاشة بتردد 165 هرتز، وأحدث معالج سنابدراجون من سلسلة 8، وتصميم فائق النحافة. ​​إليك  أهم مواصفاته

مواصفات وميزات موتورولا سيجنتشر

يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة تدعم معدل تحديث 165 هرتز، ودقة 1.5K، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة Hello UX.
يحتوي الجهاز على معالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5x، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1. ويضم بطارية من السيليكون والكربون بسعة 5200 مللي أمبير، ضمن هيكل نحيف للغاية بسماكة 6.99 ملم. ويزن الجهاز 186 جرامًا، ويدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط، والشحن اللاسلكي بتقنية TurboPower بقوة 50 واط.
بالانتقال إلى الكاميرات، يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بمستشعر سوني LYT-500 بدقة 50 ميجابكسل في الأمام لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

أما في الخلف، فيحتوي على كاميرا رئيسية سوني LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير الماكرو، وكاميرا سوني LYT-600 المقربة المقربة بدقة 50 ميجابكسل مع التثبيت البصري للصورة وتقريب بصري 3x.

يُعدّ هاتف موتورولا سيجنتشر أول هاتف من الشركة يضمن دورة دعم برمجية طويلة تصل إلى 7 سنوات من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة Hello UX المُخصصة. أما من حيث المتانة، فيأتي هاتف موتورولا سيجنتشر بإطار من الألومنيوم، وشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/IP69، وحاصل على شهادة MIL-STD-810H.

سعر وتوافر هاتف موتورولا سيجنتشر
 

سيُطرح هاتف موتورولا سيجنتشر في أوروبا بسعر 999 يورو. كما سيُطرح في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الأشهر القادمة. 

هاتف موتورولا موتورولا سيجنتشر الجيل الخامس سعة تخزين

