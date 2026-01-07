قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني يحث قوات الأمن على عدم استهداف المتظاهرين
سوريا .. هروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف بمدينة حلب
شعبة الاتصالات توضح حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن والهواتف مع بداية 2026
محافظ الدقهلية: توجيه حصص دقيق المخابز المخالفة لمخبز المحافظة الجديد
أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء
ياسر حسان: أنا أقرب المرشحين لحل كل مشاكل الوفد مع تقديري لكافة الأسماء المطروحة
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
أخبار البلد

الدكتور سويلم يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة السويس

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في زيارة إلى محافظة السويس
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في زيارة إلى محافظة السويس
أمل مجدى

وصل  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الأربعاء الموافق ٧ يناير ٢٠٢٦ إلى محافظة السويس، وذلك لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة .

وكان في استقبال الوزير، اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة السويس .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الشاذلى مأخذ محطة مياه شرب السويس بنهاية ترعة السويس، وتفقد محطة التليمترى الجديدة ومقارنتها برخامة القياس الموجودة بالموقع للتأكد من توحيد القراءات بين منظومة التليمترى والمناسيب على الطبيعة، كما تم تفقد شبك الحماية أمام مأخذ المحطة وبوابة النهاية على الترعة .

كما تفقد الدكتور سويلم واللواء الشاذلى ترعة السويس، وموقع محطة الشلوفة ١ لتفقد أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الجارية بالمحطة .

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل .

وخلال الزيارة وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة وأجهزة محافظة السويس لنقل المخلفات ونواتج التطهيرات من على جسور ترعة السويس، مع التنسيق للاستفادة من نبات ورد النيل من خلال منظمات المجتمع المدني .

كما وجه بتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين علي ترعة الشلوفة بالتنسيق مع محافظة السويس وهيئة التعمير، مع دراسة عمل شبكة الصرف الزراعى بالمنطقة للتعامل مع مشاكل الصرف بالمنطقة ودراسة آليات التمويل .

كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمتابعة إجراءات التوسع فى تحلية مياه البحر لاستخدامات الشرب والصناعة بالعين السخنة، بما ينعكس على تحسين حالة الرى ومياه الشرب بنطاق ترعة السويس .

وفيما يخص محطة الشلوفة ١ .. فقد اطمأن الدكتور سويلم علي حالة محطات الشلوفة ( ١ - ٢ - ٣ - ٤ )، ووجه بالاستمرار في أعمال الصيانة لضمان جاهزية المحطات للعمل بالطاقة القصوي خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، مع الاستفادة من المحركات التى يتم تغييرها فى محطات أخري علي مستوى الجمهورية بعد تأهيلها .

