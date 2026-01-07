الرئيس الأوكراني يلتقي نظيره القبرصي لبحث سبل تحقيق السلام

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس بالعاصمة القبرصية نيقوسيا لبحث سبل تحقيق السلام في أوكرانيا.



وكتب الرئيس القبرصي، على منصة /إكس/ للتواصل الاجتماعي، "اجتماع مثمر مع الرئيس الأوكراني بعد أسابيع من زيارتي إلى كييف، تؤكد قبرص مجددا التزامها الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".



وأضاف كريستودوليدس: "ستكون أوكرانيا أولوية مركزية لرئاستنا، وسنعمل على ضمان الدعم المستمر على جميع المستويات، ونحن نقف بقوة إلى جانبكم في سعيكم لتحقيق سلام عادل ودائم، راسخ في ميثاق الأمم المتحدة ويحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها بشكل كامل".



وكان الرئيس الأوكراني وصل اليوم /الأربعاء/ إلى العاصمة القبرصية "نيقوسيا"، في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية قبل نحو أربع سنوات.