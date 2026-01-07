تعليم جنوب سيناء يشارك الإخوة الأقباط فرحة عيد الميلاد المجيد ويؤكد وحدة النسيج الوطني

ترأس عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفدًا من قيادات المديرية لتقديم التهنئة و المعايدة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة كنيسة النبي موسى وكنيسة مار مرقس بمدينة طور سيناء.

وكان في استقبال الوفد القس موسى سعد لاوندي، راعي كنيسة موسى النبي ومار مرقس، إلى جانب عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، حيث سادت أجواء من الود والمحبة عكست روح الإخاء والتسامح التي تميز أبناء الوطن الواحد.

وضم الوفد عصام رجب، مدير التعليم العام ونقيب المعلمين، و سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والقيادات التعليمية بالمديرية.

وخلال الزيارة، قدّم مدير المديرية التهاني القلبية للإخوة الأقباط، متمنيًا لهم دوام الصحة والسلامة، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والمحبة.

وأكد أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة وطنية خالصة، تُجسّد عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الشعب المصري، وتبرز وحدة النسيج الوطني التي طالما كانت مصدر قوة للوطن.

وشهدت الزيارة توافد أعداد كبيرة من العاملين بقطاع التعليم للمشاركة في تقديم التهاني، في مشهد يعكس روح المشاركة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، ويؤكد أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التعايش والاحترام المتبادل.