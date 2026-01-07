قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
تعليم جنوب سيناء يشارك الإخوة الأقباط فرحة عيد الميلاد المجيد ويؤكد وحدة النسيج الوطني

ترأس  عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفدًا من قيادات المديرية لتقديم التهنئة و المعايدة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارة كنيسة النبي موسى وكنيسة مار مرقس بمدينة طور سيناء.

وكان في استقبال الوفد القس موسى سعد لاوندي، راعي كنيسة  موسى النبي  ومار مرقس، إلى جانب عدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، حيث سادت أجواء من الود والمحبة عكست روح الإخاء والتسامح التي تميز أبناء الوطن الواحد.

وضم الوفد  عصام رجب، مدير التعليم العام ونقيب المعلمين، و  سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والقيادات التعليمية بالمديرية.

وخلال الزيارة، قدّم مدير المديرية التهاني القلبية للإخوة الأقباط، متمنيًا لهم دوام الصحة والسلامة، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والمحبة.

 وأكد أن الأعياد الدينية تمثل مناسبة وطنية خالصة، تُجسّد عمق العلاقات التاريخية بين أبناء الشعب المصري، وتبرز وحدة النسيج الوطني التي طالما كانت مصدر قوة للوطن.

وشهدت الزيارة توافد أعداد كبيرة من العاملين بقطاع التعليم للمشاركة في تقديم التهاني، في مشهد يعكس روح المشاركة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، ويؤكد أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا في التعايش والاحترام المتبادل.

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

مواجهات سهله لريال مدريد وبرشلونة في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

ثلاثة لاعبين مصريين ضمن تشكيل الأفضل في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

ثلاثي منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

