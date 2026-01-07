قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة الإسكندرية: إجراءات مشددة لمحاسبة المقصرين بمستشفى العامرية العام

مرور على مستشفيات الاسكندرية
مرور على مستشفيات الاسكندرية
أحمد بسيوني

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، مرورًا مفاجئًا على عدد من مستشفيات المحافظة، يرافقه الدكتور أحمد بحلاق، وكيل المديرية، وذلك خلال الإجازة الرسمية، وذلك حرصًا على فرض الانضباط الكامل داخل المنشآت الصحية وضمان تقديم خدمات صحية آمنة تليق بالمواطنين.

وخلال المرور على مستشفى العامرية العام، تبيّن وجود ضعف واضح في الانضباط الإداري، وقصور في الإشراف على أعمال الأمن والنظافة، إلى جانب تراكم الكهنة وتجهيزات راكدة بممرات المستشفى، وسوء حالة النظافة في بعض الأقسام، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لمعايير التشغيل والسلامة.

وعلى الفور، وجّه وكيل الوزارة باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة، شملت:

تكليف لجنة مختصة بوضع خطة قصيرة الأجل لإزالة جميع السلبيات ومعالجة أوجه القصور.

إلزام إدارة المستشفى بسرعة إعادة الانضباط ورفع كفاءة بيئة العمل.

إحالة جميع المقصرين إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون.

وفي مستشفى الجمهورية، أشاد الدكتور بدران بمستوى الأداء والانضباط، وبتواجد إدارة المستشفى ممثلة في الدكتور النادي النادي يوسف، مدير المستشفى، ووكيل المستشفى، والطاقم الإداري. كما أثنى على أعمال الصيانة الجارية، ومستوى النظافة والالتزام الإداري، وما شهده المستشفى من تحسن ملموس خلال الفترة الأخيرة.

كما شمل المرور كل من مستشفيات جمال حمادة، وصدر كوم الشقافة، وأطفال فوزي معاذ، حيث تم متابعة تواجد فرق العمل وانتظام تقديم الخدمة خلال فترة الإجازة.

وأكد وكيل الوزارة أن الجولات المفاجئة ستستمر دون إخطار مسبق، وخاصة خلال الإجازات الرسمية، لضمان الالتزام الكامل والانضباط داخل جميع المنشآت الصحية، مع المحاسبة الفورية والحاسمة لأي تقصير، ودعم النماذج المتميزة، بما يحقق مصلحة المريض ويرتقي بالمنظومة الصحية بمحافظة الإسكندرية.

