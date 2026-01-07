مواجهات سهله لريال مدريد وبرشلونة في دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت اليوم عن مواجهات قوية لريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا خلال الفترة من 13 لـ 15 يناير الجاري.

ويحاول فريق برشلونة مواصلة سجله المميز في بطولة كأس ملك إسبانيا حيث يتصدر ترتيب الأكثر تتويجا بـ 32 لقب وخلفه فريق أتلتيك بلباو بـ 24 بطولة.

وجاء ريال مدريد في المركز الثالث كأكثر فريق حقق بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 20 لقبًا.

وجاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا كالآتي:

ديبورتيفو لاكورونيا ضد أتلتيكو مدريد.

راسينغ سانتاندير ضد برشلونة.

كولتورال ليونيس ضد أتلتيك بلباو.

ألباسيتي ضد ريال مدريد.

بورغوس ضد فالنسيا.

ريال بيتيس ضد إلتشي.

ريال سوسيداد ضد أوساسونا.

ديبورتيفو ألافيس ضد رايو فاليكانو.

