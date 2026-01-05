كرة سلة.. المخاوف الأمنية تحرم الجماهير من حضور مباراة ريال مدريد في الدوري الأوروبي

قال ريال مدريد يوم الاثنين إن مباراة فريقه لكرة السلة أمام مكابي تل أبيب ضمن الدوري الأوروبي التي ستقام يوم الخميس في العاصمة الإسبانية ستكون خلف أبواب مغلقة بسبب مخاوف أمنية.

وقال النادي الإسباني في بيان إن القرار اتُخذ امتثالا لتوصية الشرطة بعد اعتبار المباراة عالية الخطورة، مضيفا أن تذاكر المباراة سيتم ردها.

وقال ريال مدريد "بعد اجتماع اللجنة الحكومية لمكافحة العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والتي أعلنت أن المباراة عالية الخطورة، يمتثل ريال مدريد للتوصية التي قدمتها الشرطة الوطنية".

ولُعبت مباريات فريقي مكابي وهابويل تل أبيب الإسرائيليين في ملاعب محايدة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 حتى الشهر الماضي بسبب الاحتجاجات على الصراع في غزة.

وأوقفت القنابل كريهة الرائحة مباراة بين باريس ومكابي في الموسم الماضي، ونقل فريق فناربخشه التركي مبارياته على أرضه ضد الفرق الإسرائيلية في نوفمبر تشرين الثاني إلى ميونيخ بسبب مخاوف أمنية.

ويحتل الريال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 11 انتصارا، بينما يحتل مكابي المركز 14 بثمانية انتصارات.